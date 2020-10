Vụ bắt trường gà ở TP.HCM: Một số công an bị tạm đình chỉ

Liên quan đến vụ phá trường gà trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6, TP.HCM), nguồn tin cho biết một số cán bộ công an đã bị tạm đình chỉ cồng tác để làm rõ trách nhiệm.

“Công an đang tập trung làm rõ trách nhiệm. Sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó”, nguồn tin này nói.

Thành đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc. Ảnh: T.L.

Liên quan vụ việc này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Minh Thành (biệt danh là Cò, 43 tuổi) cùng hàng chục người để làm rõ vai trò tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo cảnh sát, trường gà này do Thành đứng ra tổ chức. Dưới trướng Thành là những tay cờ bạc từng mang nhiều tiền án, tiền sự. Sới bạc này rất quy mô, quy tụ hàng trăm con bạc ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Thành thường xuyên đổi địa điểm hoạt động, có khi tổ chức trên lầu của một tòa nhà rất lớn. Những nơi mà Thành lựa chọn không phải là địa điểm hẻo lánh, tuy nhiên, anh ta dùng đủ chiêu trò để tránh thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Con bạc phải gửi xe, tập trung tại một địa điểm rồi được đàn em của Thành chở đến sới bạc. Những người lần đầu đến chơi phải được con bạc “cũ” dẫn dắt.

Đặc biệt, Thành cắt cử đàn em túc trực tại trụ sở công an từ phường, quận và Phòng Cảnh sát hình sự. Do đó, chiều 25/9, Công an TP.HCM sử dụng lực lượng chủ công đến từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để phá án.

Lực lượng chức năng khi đó khống chế 180 người, thu giữ gần 2 tỷ đồng và nhiều tang vật khác.

Tác giả: Thái Linh

Nguồn tin: zingnews.vn