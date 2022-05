Vụ 4 người chết trong căn hộ chung cư: Camera ghi nhận không có người lạ

Hồi 16h’ ngày 26/5, Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhận được tin báo từ Ban quản lý tòa nhà Park 1 Time City (thuộc phường Mai Động) về việc phát hiện 4 tử thi trong căn hộ số 2805. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP đến hiện trường; khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhân thân, lai lịch 4 nạn nhân (đều trú tại căn hộ số 2805, tòa nhà Park 1 Timecity) được xác định như sau: Nguyễn Hồng H (SN: 1979, quê quán Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An; anh H làm việc trong lĩnh vực dầu khí tại Vũng Tàu, 1 tháng về ở nhà 1 tuần); Vũ Thị L (vợ anh H, SN: 1979; quê quán: Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định; nghề nghiệp: giáo viên trường tiểu học một trường trên địa bàn TP Hà Nội); cháu Nguyễn Vũ Hải C (SN: 2006). Nguyễn Vũ Ngọc D (con vợ chồng anh H, chị L, SN: 2017).

Lực lượng chức năng tại sảnh tòa Park 1, khu đô thị Times City.



Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, bước đầu xác định nội dung vụ việc như sau: Do nhiều ngày không liên hệ được với chị L nên đồng nghiệp của chị đã đến nhà chị và báo Ban quản lý tòa nhà Park 1 Timecity biết sự việc. Sau đó, Ban quản lý tòa nhà mở cửa căn hộ số 2805 thì phát hiện 4 người trong gia đình chị L đã tử vong, liền thông báo cho cơ quan chức năng.

Qua điều tra ban đầu xác định: anh H tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng khách, 3 người khác tử vong tại phòng ngủ. Hệ thống camera ghi nhận hình ảnh anh H đi đổ rác vào khoảng 20h04’ ngày 24/5/2022, sau đó là hình ảnh con anh H đi từ thang máy vào nhà lúc 21h08’ cùng ngày; từ đó đến thời điểm phát hiện vụ việc, chưa phát hiện có người ra vào căn hộ số 2805.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn