Vợ nạn nhân vụ thủy điện Rào Trăng 3 được tạm ứng 100 triệu đồng bị kẻ xấu lừa

Gia đình nạn nhân thiệt mạng tại Rào Trăng 3 được phía ngân hàng tạm ứng 100 triệu đồng bị mất do kẻ xấu lừa mất - Ảnh: D.P.

Ngày 22-10, đại diện ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết đang trên đường vào nhà chị Lê Thị Thu Thảo (vợ nạn nhân Trần Văn Lộc, công nhân thủy điện Rào Trăng 3) ở Đắk Nông để trao tận tay cho gia đình 100 triệu đồng.

Theo đại diện ngân hàng, số tiền này đơn vị tạm ứng cho gia đình trong thời gian ngân hàng phối hợp với phía công an điều tra tìm lại số tiền đã bị lừa mất trước đó.

Chị Lê Thị Thu Thảo cho biết gia đình rất cảm kích trước những giúp đỡ của những nhà hảo tâm và cơ quan chức năng trong thời gian tang gia bối rối.

Về sự khoản tiền tạm ứng của phía ngân hàng, chị Thảo nói có thể dùng để trang trải sinh hoạt trong thời gian chưa có việc làm lại phải chăm hai con nhỏ (một bé 2 tuổi, một bé 2 tháng tuổi).

Thời gian tới, gia đình cũng dự định sửa lại căn nhà nơi 3 mẹ con chị Thảo sống cùng bố mẹ chồng. Hiện nơi này đã rất cũ và xuống cấp cần phải tu sửa để đủ chỗ cho cả gia đình sinh sống.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trưa 20-10 một số điện thoại tự giới thiệu tên N., trú tại Đà Nẵng gọi cho chị thăm hỏi, động viên gia đình chị Thảo.

Người này cho biết sẽ gửi ủng hộ gia đình 6 triệu đồng từ một tài khoản quốc tế và yêu cầu xác nhận đúng số điện thoại và số tài khoản của chị Thảo.

Người này sau đó gửi tin nhắn chứa đường link và đề nghị chị Thảo nhập thông tin cá nhân (gồm cả mật khẩu tài khoản). Ngay khi nhập đủ thông tin, tài khoản của chị Thảo bị mất 150 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Thảo may mắn được hoàn lại 50 triệu do lần giao dịch thứ 3 không thành công.

Sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Lê Thị Thu Thảo, Công an huyện Krông Nô, Đắk Nông đã phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông để truy tìm kẻ lừa đảo. Tài khoản của chị Thảo cũng đã được phía ngân hàng phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Tác giả: ĐÌNH CƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ