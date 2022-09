Vợ một cảnh sát hình sự bị khởi tố về hành vi lừa đảo

Pháp luật

Ngày 7/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa khởi tố bị can đối với bà Dương Thị Mỹ Linh (trú phường An Tây, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, CQĐT cũng đang điều tra, xem xét hành vi liên quan đối với chồng bị can này, hiện đang công tác tại Đội CSHS Công an TP Huế.