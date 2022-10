VinUni là đại học trẻ nhất châu Á - Thái Bình Dương đạt bảy tiêu chí QS 5 sao

Trường Đại học VinUni (VinUni) là trường đại học tư thục, không vì lợi nhuận do Tập đoàn Vingroup sáng lập với sứ mệnh đào tạo nhân tài cho tương lai và đóng góp cho đất nước một trường đại học xuất sắc mang đẳng cấp thế giới. VinUni xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania, một sự hợp tác thể hiện cam kết của Trường trong việc hướng tới giá trị xuất sắc, sự đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu và giảng dạy để kiến tạo thay đổi. Hiện tại trường đào tạo các chuyên ngành: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Quản trị Khách sạn, Cử nhân Khoa học Máy tính, Cử nhân Kỹ thuật Điện, Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí, Cử nhân Điều dưỡng, Bác sĩ Y khoa, và Bác sĩ Nội trú. Từ năm học 2022-2023, VinUni triển khai Chương trình Thạc sĩ về Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Tiến sĩ Khoa học Máy tính. Hệ thống gắn sao QS Starsdo QS cung cấp cho các trường đại học dựa trên các nhóm tiêu chí được định sẵn. QS sẽ quyết định gắn sao cho các trường dựa trên 8 tiêu chí đánh giá. QS sử dụng phương pháp audit (tương tự như trong kiểm toán), không chỉ thẩm định và gắn sao dựa trên dữ liệu, các minh chứng về hoạt động hay thành tựu thực tế do nhà trường cung cấp, mà còn tiến hành xác thực độc lập bởi các chuyên gia QS khu vực châu Á. Đến nay, đã có hơn 600 cơ sở giáo dục đại học ở 60 quốc gia đủ điều kiện và được đánh giá theo QS Stars.