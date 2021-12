VinFast Fadil, Honda Brio tăng trưởng mạnh doanh số trong tháng 11

Báo cáo bán hàng của VinFast ghi nhận lượng xe Fadil bán ra trong tháng 11 đạt 2.489 chiếc, tăng khoảng 12% so với tháng 10. Kết quả này tiếp tục giúp mẫu xe thương hiệu Việt áp đảo trong phân khúc với gần 53% tổng lượng xe hatchback cỡ A được bán ra trong tháng.

Đối thủ đứng sau là Grand i10, có khoảng cách khá xa so với vị trí dẫn đầu. TC Motor cho biết đã có 1.071 chiếc Hyundai Grand i10 được giao tới tay khách hàng trong tháng 11, giảm nhẹ 3% so với tháng trước đó. Kết quả này khiến mẫu hatchback hạng A của Hyundai không còn nằm trong top 10 xe bán chạy của tháng.

Chung chiều giảm doanh số còn có Toyota Wigo với lượng xe tháng 11 thấp hơn 21% so với tháng 10, cụ thể lần lượt là 341 chiếc so với 267 chiếc. Một trong những nguyên nhân được nhận định là do Wigo thuộc nhóm xe nhập khẩu, không thuộc diện hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ như xe lắp ráp. Trong khi đó Toyota Việt Nam cũng không có chính sách bán hàng đột phá cho mẫu xe này, vẫn duy trì đều đặn như những tháng trước.

Chính sách hỗ trợ 100% phí trước bạ của Honda đã giúp Brio tăng mạnh doanh số. (Ảnh: HBR)

Cũng là xe nhập khẩu nhưng Honda Brio lại tăng số mạnh với 539 chiếc bàn giao cho khách hàng trong tháng 11, còn con số tháng 10 chỉ là 148 chiếc. Không được Chính phủ giảm 50% trước bạ, Honda Việt Nam đã chủ động hỗ trợ 100% phí trước bạ từ đầu tháng 11 cho Brio (cùng với Honda Civic và HR-V), giúp mẫu xe này có giá hấp dẫn hơn.

Kia Morning cũng góp vào đà tăng doanh số chung của phân khúc hatchback hạng A tháng vừa qua. Mẫu xe do Thaco lắp ráp và phân phối đã bán được 352 chiếc, tăng khoảng 33% so với tháng 10.

Xét trong phân khúc từ đầu năm, ba vị trí đầu về doanh số đều thuộc về các mẫu ô tô lắp ráp trong nước và vị trí số 1, số 2 gần như chắc chắn lần lượt thuộc về VinFast Fadil, Hyundai Grand i10. Hai vị trí cuối cùng là xe nhập khẩu (Honda Brio và Toyota Wigo) và không có nhiều cơ hội để lấy vị trí thứ ba đang thuộc về Kia Morning.

Sự khởi sắc của các dòng xe hạng A trong tháng 11 cũng là xu hướng chung của toàn thị trường. Với việc chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ có hiệu lực từ đầu tháng 12, cuộc chạy đua khuyến mại của nhóm xe nhập khẩu, nhu cầu mua sắm hồi phục, giới chuyên gia cho rằng lượng tiêu thụ xe trong tháng 12 hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ.

Tác giả: Gia An

Nguồn tin: Báo Dân trí