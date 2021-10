Vì sao TP Vinh 'trả' hơn 4.000 liều vắc xin Sinopharm?

Trong khi nhiều phường thiếu vắc xin để tiêm thì TP Vinh lại "trả" vắc xin cho tỉnh?

Theo nguồn tin của An ninh Tiền tệ, vừa qua, TP Vinh (Nghệ An) đã có ý “trả lại” cho tỉnh hơn 4.000 liều vắc xin Sinopharm (của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc). Số vắc xin này sẽ được tỉnh Nghệ An phân bổ lại cho các huyện, thị trên địa bàn tỉnh để tiêm cho người dân.

Vấn đề người dân băn khoăn là trong khi người dân trên địa bàn TP Vinh còn “đói” vắc xin để tiêm thì tại sao địa phương này lại “trả” lại cho tỉnh Nghệ An.

“Phường chúng tôi hiện mới chỉ tiêm mũi 1 cho khoảng 20% người dân. Nhu cầu người dân tiêm vắc xin còn rất lớn nhưng không có để tiêm”, một người dân TP Vinh chia sẻ.

Chiều 23/10, trao đổi với PV An ninh Tiền tệ, người có trách nhiệm ở Nghệ An xác nhận thông tin TP Vinh “trả” hơn 4.000 liều vắc xin Sinopharm là chính xác.

