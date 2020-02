Vì sao Nghệ An chưa cho học sinh nghỉ học?

Ngoài việc đeo khẩu trang, các em học sinh còn được hướng dẫn vệ sinh cơ thể bằng dung dịch rửa tay khô - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An, đến nay sở này và sở y tế chưa tham mưu UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học đồng loạt gồm những lý do: Nghệ An chưa có cá nhân nào bị dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Dịch đang ở giai đoạn 1. Vì vậy thời điểm này chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền, phòng chống dịch. Tình hình diễn biến bệnh dịch còn phức tạp, chưa biết khi nào kết thúc. Nếu cho học sinh nghỉ học dài ngày sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, chương trình và chất lượng dạy và học của các nhà trường…

Ghi nhận tại các trường học cho thấy học sinh đeo khẩu trang từ trong lớp học đến các hoạt động ngoài trời là những hình ảnh dễ gặp nhất ở các trường học tại Nghệ An.

Bắt đầu tiết học buổi sáng, cô Nguyễn Linh Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp 2D Trường tiểu học Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) - lại kiểm tra sĩ số học sinh, nhắc nhở các em học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp và vệ sinh chân, tay sạch sẽ.

Cập nhật những diễn biến mới nhất về dịch cúm do virus corona gây ra qua báo đài, cô Phương mở các video giúp học sinh nắm kiến thức dễ hiểu nhất về dịch bệnh.

"Ở độ tuổi này các em rất nhạy cảm về thông tin. Chúng tôi chọn lọc những thông tin gần gũi, dễ hiểu nhất để các em hiểu biết về cách phòng chống dịch virus corona theo khuyến cáo của y tế như đeo khẩu trang đúng cách, vệ sinh cơ thể, tập thể dục để tăng sức đề kháng cho cơ thể", cô Phương nói.

Còn theo cô Phan Thị Hồng Mai - hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Đô, TP Vinh, ngay sau kỳ nghỉ tết có thông tin về dịch virus corona, nhà trường liên tục bám sát thông tin từ cơ quan chức năng và cấp trên để có kế hoạch tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

Ngoài việc tổ chức vệ sinh trường lớp, trường đã mua thêm khẩu trang phát cho học sinh, dung dịch rửa tay khô, hướng dẫn học sinh cách phòng chống dịch.

"Một số phụ huynh lo lắng dịch bệnh nên cho con nghỉ học. Chúng tôi đã giải thích, tuyên truyền để phụ huynh không nên quá hoang mang trước dịch bệnh. Quan trọng nhất vẫn là cách phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe học sinh và việc dạy học, ổn định trường lớp", cô Mai cho hay.

Tính đến sáng 5-2, đã có 61 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ GD-ĐT về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Ngành giáo dục Nghệ An vẫn triển khai dạy và học. Học sinh đến lớp phải đeo khẩu trang - Ảnh: DOÃN HÒA

Đầu tiết học buổi sáng, cô giáo mở video hướng dẫn học sinh phòng dịch virus corona - Ảnh: DOÃN HÒA

Cô giáo hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách - Ảnh: DOÃN HÒA

Các học sinh tự rửa tay, vệ sinh cá nhân - Ảnh: DOÃN HÒA

Ở bảng mỗi lớp học đều dán pano tuyên truyền về cách phòng chống dịch virus corona - Ảnh: DOÃN HÒA

Mỗi lớp học đều có khu vực lau tay sau sạch sẽ - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An chưa cho học sinh nghỉ học đồng loạt mà chủ yếu hướng dẫn các nhà trường tuyên truyền cách phòng, chống dịch cho học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

