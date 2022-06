Vì sao bão số 1 rất nguy hiểm với nước ta dù dự báo đổ bộ vào Trung Quốc?

Tại cuộc họp trực tuyến về dự báo bão số 1 sáng nay (30/6) ở Tổng cục Khí tượng Thủy văn, các chuyên gia nhận định, bão số 1 có bán kính gió mạnh rất rộng, phân bố vùng mây lệch Nam, gió mạnh cũng nằm ở phía Nam và phía Đông.

Hồi 13 giờ chiều nay (30/6), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Hiện nay các trung tâm dự báo trên thế giới khá thống nhất về quỹ đạo của bão, trong đó nhận định bão có khả năng đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Dự báo mới nhất về đường đi và vùng đổ bộ của báo số 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, bão số 1 đang tăng tốc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ. Dự báo đổ bộ bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khoảng 3/7 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Tuy nhiên, kịch bản bão có thể đi vào đất liền Bắc Bộ nước ta cũng đang tăng dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định tình hình mưa tại Bắc Bộ trong những ngày tới diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài. Bão có thể làm tăng mưa ở Bắc Bộ từ 2/7, đầu tiên ở khu vực Đông bắc sau có thể mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Cao điểm mưa có thể diễn ra trong các ngày 3-4/7 và kéo dài nhiều ngày.

“Tuy nhiên, mưa còn phụ thuộc vào diễn biến hoàn lưu sau bão số 1, vì vậy Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ cập nhật cụ thể trong các bản tin xu thế 48-72 giờ tới”, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, bão số 1 đang ở giai đoạn tiếp tục phát triển, dự báo của các trung tâm dự báo trên thế giới và của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia có thể có thay đổi nhanh. Thứ trưởng lưu ý, khu vực Đông Bắc nước ta gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng… tập trung nhiều điểm du lịch, cũng là thời gian cao điểm mùa du lịch năm nay. Vì vậy, việc dự báo đảm bảo an toàn cho khu vực này cần hết sức lưu ý.

Trước khi mưa lớn do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, ngày và đêm nay (30/6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa tích lũy 24h phổ biến 30-70mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ có nơi trên 100mm.

Thủ đô Hà Nội ngày và đêm nay (30/6), có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Bão số 1 hình thành từ một vùng áp thấp trên đảo Luzon (Philippines), sau đó di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào hôm qua và tiếp tục mạnh lên thành bão số 1. Bão di chuyển chậm, đường đi khó lường, dự báo diễn biến còn phức tạp.

