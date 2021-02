Vào nhà nghỉ cùng 'bạn trai', người đàn bà bị đánh thuốc mê cướp tài sản

Đối tượng Hà Văn Hiếu



Ngày 10/2, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Hiếu (51 tuổi, ngụ tại TP.HCM) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chị T.T.T.T (39 tuổi, ngụ TP.HCM) quen biết với Hà Văn Hiếu thông qua mạng xã hội Facebook. Trưa 6/12/2020, Hiếu đến nhà T. chơi và giả vờ mời chị này đi dự khai trương quán karaoke ở TP.Biên Hòa do Hiếu làm chủ.

Tin lời Hiếu, chị T. đã mang theo nhiều trang sức bằng vàng đi cùng Hiếu dự buổi khai trương. Khi cả hai đi đến địa bàn phường phường An Hòa (TP.Biên Hòa), Hiếu lấy lý do còn sớm chưa đến giờ khai trương nên rủ chị T. vào nhà nghỉ để nghỉ trưa và được chị T đồng ý.

Cả hai người đến nhà nghỉ “M.H” thuộc KP2, phường An Hòa thuê phòng nghỉ. Tại đây, Hiếu đưa cho chị T. một hộp sữa đậu nành (được Hiếu tẩm thuốc mê từ trước) để người đàn bà này uống. Sau khi uống hết ly sữa, chị T. nhanh chóng hôn mê. Hiếu đã lấy tài sản của chị T. gồm: 21 vòng đeo tay bằng vàng 18k; 1 sợi dây chuyền, điện thoại hiệu SamSung A7, và số tiền hơn 4 triệu đồng (tổng tài sản hơn 90 triệu đồng) rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Không thấy chị T. xuống, các nhân viên nhà nghỉ nghi vấn, kiểm tra phòng thì phát hiện chị T. bị hôn mê bất tỉnh nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo công an. Công an TP.Biên Hòa khám nhiệm hiện trường, điều tra, truy xét lập chuyên án đấu tranh. Ngày 3/2, xác định Hiếu đang ở TP.Dĩ An (Bình Dương), các trinh sát đội CSHS Công an TP.Biên Hòa đã tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Hà Văn Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Công an thành phố đã tạm giữ đối tượng tiếp tục điều tra mở rộng những vụ khác do đối tượng này gây ra.

Tác giả: MẠNH THẮNG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong