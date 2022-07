Văn Hoàng trở lại, hậu vệ Hồ Văn Cường được SLNA tin tưởng đấu Hải Phòng

Tâm điểm vòng 9 V.League 2022 sẽ diễn ra ở sân Vinh, nơi đội đang thứ 3 là SLNA sẽ đối đầu với Hải Phòng - CLB hiện xếp nhất bảng. Xét về lực lượng, SLNA đón chào sự trở lại của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Thủ thành số 1 của SLNA đã bị ốm tại vòng thứ 8. Đó có thể xem là một trong những lý do khiến SLNA “ngã ngựa” trước SHB Đà Nẵng.

Trước trận đấu 2 ngày, thủ môn này đã có thể đến sân để tập nhẹ. Anh cho biết, nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để tham gia vào trận đấu ngày mai.

Văn Hoàng sẵn sàng trở lại ở vòng 9 V.League

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Huy Hoàng còn đó trong tay các hảo thủ như Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức cùng bộ đôi tiền đạo ngoại Oseni và Olaha. Ngoài ra, để đội bóng xứ Nghệ có được kết quả tốt trước đội đầu bảng Hải Phòng, HLV Huy Hoàng đã xây dựng thêm cho các cầu thủ một số chiến thuật mới để có thể khoan thủng hàng thủ đối phương. Bên cạnh đó, cũng tạo tâm lý thoải mái cho các học trò trước trận đại chiến.

Trước lúc vào buổi tập, huấn luyện viên Huy Hoàng cho các cầu thủ phối hợp theo nhóm. Đây là bài tập giúp SLNA kiểm soát bóng tốt hơn. Đồng thời cũng là cách nhằm tạo nên sự liên kết tốt hơn cho cả 3 tuyến. Một điểm đáng chú ý là sau hai trận thi đấu ấn tượng, nhiều khả năng hậu vệ Hồ Văn Cường vẫn được Ban huấn luyện SLNA tiếp tục sử dụng trong trận đấu với Hải Phòng.

SLNA nỗ lực lấy lại cảm giác chiến thắng

Liên quan đến trận đấu vào ngày mai, SLNA có văn bản về việc triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu với Hải Phòng vào ngày 23/7. Theo đó, Ban tổ chức sân Vinh cũng sẽ bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Vinh dùng xe mô tô dẫn đoàn xe chở cổ động viên Hải Phòng từ cửa ngõ vào thành phố và xuống xe theo thứ tự tại cổng A5, sau đó xe được bố trí đỗ tại sân Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Lực lượng an ninh sẽ huy động cả nam và nữ để kiểm soát chặt chẽ từng người, dụng cụ cổ vũ và đồ thiết yếu khi vào cổng (theo kế hoạch đảm bảo an toàn của Công an tỉnh Nghệ An phê duyệt).

Sau khi kết thúc trận đấu, căn cứ vào kết quả Ban tổ chức sẽ mở cửa trong thời gian phù hợp để cổ động viên Hải Phòng rời khỏi sân và lên xe, khi đoàn xe rời khỏi sân lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục dùng xe mô tô dẫn đoàn xe rời khỏi thành phố.

Hiện tại, SLNA đang đứng thứ 3 với 13 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm!

Tác giả: Nhật Anh

Nguồn tin: bongda365.top