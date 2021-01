Vận chuyển 1 bánh heroin và 12.400 viên hồng phiến

Ngày 10/1/2021, Công an huyện Quỳ Châu nắm được thông tin Sầm Văn Cường (ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) đang móc nối với các đối tượng người Mông ở xã Tri Lễ để vận chuyển một số lượng lớn ma túy theo tuyến Quốc lộ 48 đưa về xuôi tiêu thụ.

Sau khi xác minh kỹ thông tin, Công an huyện Quỳ Châu đã khẩn trương xác lập chuyên án, chia nhiều tổ công tác để theo dõi mật phục để tóm gọn đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 12/1/2021, tổ công tác đặc biệt do Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo công tác bắt giữ. Đến 18h50’ cùng ngày, lực lượng Công an mật phục tại khu vực Bù Cống (bản Ba Cống, xã Châu Hoàn) phát hiện đối tượng đi xe máy di chuyển hướng huyện Quế Phong xuống huyện Quỳ Châu, đã nhanh chóng áp sát khống chế bắt giữ Sầm Văn Cường (SN 1990, trú tại bản Phong Quang, xã Mường Nọc) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trong cốp xe máy 1 bánh heroin và 12.400 viên hồng phiến và 1 con dao.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân