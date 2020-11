Ứng cứu 4 thuyền viên trên phương tiện bị mắc cạn tại cửa Lạch Vạn

Trong tỉnh

Một phương tiện khai thác thủy sản của ngư dân trong lúc vào cửa Lạch Vạn không may đã bị mắc cạn, Đồn BP Diễn Thành (BĐBP Nghệ An) đã nhanh chóng cử lực lượng, phương tiện tiếp cận đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.