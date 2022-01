UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò

Theo quy hoạch được phê duyệt, tính chất, chức năng quy hoạch phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò là khu công nghiệp kinh tế biển và vận tải đường thủy thuộc vùng Cảng Cửa Lò, nằm trong quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An và thị xã Cửa Lò gồm các khu vực chức năng chính: Khu công nghiệp, cảng biển, khu ở dân cư, thương mại dịch vụ du lịch, khu hành chính, văn hóa, công trình công cộng cấp phường. Đây là khu vực đô thị chỉnh trang, có phát triển mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Tổng diện tích khu đất quy hoạch 178,24 ha. Dân số hiện trạng trong khu vực nghiên cứu quy hoạch là 12.145 người. Dân số khu vực dự báo đến năm 2030 là 13.500 người. Thời gian nghiên cứu quy hoạch từ năm 2021 đến năm 2030.

Khu công trình công cộng cấp phường được bố trí cụ thể như sau: Trung tâm hành chính phường được giữ nguyên tại vị trí hiện có (thuộc khối 5) gồm trụ sở HĐND, UBND phường với diện tích đất 0,15ha. Mật độ xây dựng từ 40%-60%, cao từ 2 – 5 tầng.

Các cơ quan khác gồm trụ sở Công an phường, Văn phòng Chi cục Hải quan, Đội Thuế phường được giữ nguyên tại vị trí hiện có. Tổng diện tích đất 0,29 ha, mật độ xây dựng từ 40% - 60%, tầng cao từ 2 – 5 tầng.

Quỹ tín dụng nhân dân phường được quy hoạch xây dựng mới tại phía Nam trung tâm hành chính phường với diện tích đất 0,069 ha. Mật độ xây dựng từ 40%-60%, cao từ 2-5 tầng.

Nhà văn hóa khối gồm 9 nhà văn hóa, trong đó 6 nhà văn hóa được giữ nguyên tại vị trí hiện có tại các khối 1, 3, 4, 6, 7 và khối 9; quy hoạch xây dựng mới 03 nhà văn hóa là nhà văn hóa khối 2, nhà văn hóa khu tái định cư phía Bắc núi Gươm và nhà văn hóa phường Nghi Tân. Tổng diện tích đất 0,70 ha. Mật độ xây dựng từ 40%-70%, cao 01 tầng.

Công trình y tế được giữ nguyên vị trí hiện có tại khối 1, diện tích đất 0,12ha. Mật độ xây dựng khoảng 45%, cao từ 1 – 3 tầng.

Trường mầm non gồm 02 vị trí, trong đó Trường Mầm non phường Nghi Tân được giữ nguyên vị trí hiện có tại khối 5, quy hoạch xây dựng mới thêm 01 Trường Mầm non tại khu vực phía Tây phường; tổng diện tích đất 0,92ha; mật độ xây dựng từ 30%-40%, cao từ 1-2 tầng. Trường Tiểu học được giữ nguyên tại vị trí hiện có tại khối 1; diện tích đất 0,96 ha, mật độ xây dựng khoảng 40%, cao từ 1 – 3 tầng. Trường THCS được giữ nguyên tại vị trí hiện có tại khối 1; diện tích đất 1,04ha; mật độ xây dựng khoảng 40%, cao từ 1-3 tầng.

Công trình thương mại dịch vụ gồm 09 khu dịch vụ thương mại bố trí trải đều trên địa bàn phường và 01 chợ bố trí tại đường quy hoạch 9,0m dọc mương Cầu Tây. Tổng diện tích đất 5,55ha. Mật độ xây dựng từ 40%-60%, tầng cao từ 1-5 tầng.

Khu dân cư hiện trạng chỉnh trang được giữ nguyên vị trí hiện có; tổng diện tích đất 46,85ha; mật độ xây dựng trong từng lô đất xây dựng nhà ở từ 70%-100%. Nhà ở chung cư cao tầng không quy hoạch xen lẫn trong các khu dân cư hiện hữu.

Khu ở mới được bố trí chủ yếu tại 03 vị trí cụ thể như sau: Vị trí 1 ở khu tái định cư phía Bắc núi Gươm; vị trí 2 ở phía Nam núi Gươm và vị trí 3 ở phía Bắc núi Voi. Tổng diện tích đất 7,99 ha. Mật độ xây dựng trong từng lô đất xây dựng nhà ở từ 80% - 100%. Đối với các dự án phát triển nhà ở đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt.

Khu nhà ở chung cư cao tầng được bố trí tại khu tái định cư phía Bắc núi Gươm. Tổng diện tích đất 55,77ha. Mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa 22 tầng.

Khu cây xanh thể dục thể thao gồm 14 khu được bố trí trên các khu đất trống và phân bổ đều trên toàn phường. Tổng diện tích 5,13ha. Mật độ xây dựng tối đa 5%.

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật gồm 03 khu được giữ nguyên tại các vị trí hiện có. Tổng diện tích đất 7,66ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao từ 1-3 tầng.

Đất tôn giáo, di tích gồm 08 khu được giữ nguyên tại vị trí hiện có. Tổng diện tích đất 1,73ha, mật độ xây dựng từ 40-50%, tầng cao công trình từ 1-3 tầng.

Đất rừng phòng hộ gồm 04 khu trong đó 02 khu ở núi Gươm; 01 khu ở núi Lô Sơn; 01 khu ở núi Voi. Tổng diện tích đất 25,46ha.

Phân vùng kiến trúc cảnh quan, được phân thành các trục cảnh quan chính và phát triển hài hòa giữa các khu vực cũ và mới. Các trục cảnh quan chính gồm trục đường quốc lộ ven biển, trục đường QL46, trục đường quy hoạch 30m, từ đó lan tỏa ra các khu vực xung quanh.

Một số vị trí có quy hoạch xây dựng công trình tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị sẽ được xem xét cụ thể về hình thức kiến trúc, tầng cao, mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, hệ số sử dụng đất trong quy hoạch chi tiết đảm bảo theo đúng quy hoạch và phù hợp với điều kiện thực tế.

UBND tỉnh nghiêm cấm việc thay đổi đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Các nội dung điều chỉnh, thay đổi so với quy hoạch đã được phê duyệt phải được UBND thị xã Cửa Lò tổng hợp, trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tác giả: Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: www.nghean.gov.vn