U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Động lực từ ký ức lịch sử

Năm 2018, U23 Việt Nam bước vào cuộc chạm trán U23 Hàn Quốc tại vòng bảng với tâm thế của đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều về cả chất lượng đội hình lẫn đẳng cấp. Chúng ta tạo ra đôi chút bất ngờ khi vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công từ Quang Hải nhưng sau cũng vẫn phải rời sân với hai bàn tay trắng khi để đối phương ngược dòng thắng 2-1.

Đó là kết quả chẳng làm quá nhiều người ngạc nhiên nhưng những thứ diễn ra sau trận thua ấy thì khiến cả châu Á dậy sóng vì ngỡ ngàng. Từ đội bóng bị xem như “lót đường” tại bảng đấu, đoàn quân của HLV Park Hang Seo thi đấu ngày càng hay để biến mỗi trận đấu họ trải qua thành một khúc tráng ca đi vào lịch sử bóng đá nước nhà.

U23 Việt Nam tiến thắng tới trận chung kết giải đấu, nơi mà chúng ta đã bỏ lại sau lưng Australia, Syria, Iraq và Qatar - những quốc gia có nền bóng đá được xem là vượt trội thầy trò Park Hang Seo thời điểm đó.

U23 Việt Nam tạo nên một hành trình lịch sử dù thua U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2018

Dù cho không thể lên ngôi vô địch khi phải nhận trận thua 1-2 trước Uzbekistan ở chung kết song hành trình mà U23 Việt Nam trải qua vẫn mang lại biết bao cảm xúc vỡ oà và hạnh phúc cho người hâm mộ bóng đá nước nhà, tạo ra tiếng vang thực sự với cả châu lục. Đó là ký ức sẽ chẳng thể nào quên với những cổ động viên Việt Nam được sống, được tận hưởng, được hoà mình vào bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt ngày ấy.

4 năm sau ký ức lịch sử đầy hào hùng nói trên, U23 Việt Nam thêm một lần nữa chạm trán với người Hàn tại vòng bảng U23 châu Á 2022. Tất nhiên, thời thế hiện tại cũng đã thay đổi rất nhiều so với những gì diễn ra ở Thường Châu, Trung Quốc.

Trong khi U23 Việt Nam không còn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo mà hiện tại đang là tân thuyền trưởng Gong Oh Kyun thì đối phương là nhà đương kim vô địch của giải đấu. Tâm thế của hai đội bóng có thay đổi nhưng cán cân của màn so tài này thì vẫn chẳng khác xưa khi U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhiều so với chúng ta.

Tuy vậy, mọi thứ vẫn chỉ là lý thuyết còn những gì diễn ra trong thực tế là điều chẳng ai có thể biết được. Ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam không phải là đối thủ xứng tầm với đại diện xứ kim chi nhưng trong bóng đá, bất ngờ luôn được tạo ra từ những điều nhỏ nhất.

Trước mắt chúng ta sẽ lại là trận đấu với đội bóng xứ kim chi

Chẳng ai nghĩ, U23 Việt Nam năm 2018 lại có một hành trình lịch sử và huy hoàng đến như vậy sau thất bại trước người Hàn ngay trong ngày khai màn. Chẳng ai nghĩ chúng ta lại đi đến chung kết giải đấu và có một chặng đường thực sự lừng lẫy. Vậy mà thầy trò Park Hang Seo đã làm được.

Đó chính là nguồn động lực lớn cho U23 Việt Nam ở màn chạm trán sắp tới. Ký ức về một hành trình thăng hoa nhờ tinh thần chiến đấu kiên cường, sự tự tin và quyết tâm chính là yếu tố đã làm nên thành công của đội bóng 4 năm về trước.

Hiện tại, các cầu thủ cần mang theo những vũ khí ấy trong màn so tài với đại diện của xứ sở kim chi. Ngay cả khi có thất bại, đó vẫn phải là trận thua đáng để khiến đối phương phải dành những mỹ từ ngợi ca và biết đâu, sau trận thua sẽ lại có thêm một chặng đường lẫy lừng nữa như đã diễn ra ở Thường Châu.

Nguồn động lực từ hành trình lịch sử trong quá khứ sẽ là thứ giúp chúng ta tự tin bước vào màn so tài này

U23 Việt Nam mở màn giải đấu bằng lối chơi cống hiến, đẹp mắt trước người Thái, bằng trận cầu đáng nhớ với kỳ phùng địch thủ tại khu vực Đông Nam Á. Và giờ là lúc chúng ta tiếp nối sự thăng hoa đó bằng cuộc đại chiến với đương kim vô địch Hàn Quốc.

Làn gió mới mà HLV Gong Oh Kyun đã thổi vào đội bóng giúp U23 Việt Nam chơi thực sự bùng nổ ngày “khai màn” và sẽ thật tuyệt vời nếu điều đó tiếp diễn trước người Hàn. Làm được điều ấy, chúng ta mở ra cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: bongda365.top