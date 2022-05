U23 Việt Nam chắc thắng Timor Leste, nhưng thắng thế nào?

U23 Việt Nam cầm chắc chiến thắng trước Timor Leste

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm trong tay, hơn đội đứng thứ hai và thứ ba 1 điểm. Chỉ cần giành chiến thắng trước U23 Timor Leste ở lượt đấu cuối là thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng, gặp đội nhì bảng B ở bán kết SEA Games 31.

U23 Timor Leste đã hết mục tiêu ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Sau 3 lượt đã đấu, họ không giành nổi một điểm số nào. Đây là điều dễ hiểu bởi trình độ của U23 Timor Leste được đánh giá là yếu nhất bảng đấu. Qua các kỳ SEA Games, họ cũng chỉ được coi là đội bóng “lót đường”.

Công bằng mà nói, U23 Timor Leste không phải là đối thủ xứng tầm của U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu cuối vòng bảng SEA Games 31. Cho dù U23 Timor Leste mạnh miệng tuyên bố trước giải đấu sẽ cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết, nhưng những gì thể hiện lại trái ngược và đội bóng này thua trắng cả 3 trận.

3 trận thua cùng 11 lần thủng lưới là con số phản ánh năng lực của U23 Timor Leste. Mouzinho cùng đồng đội đã có thời điểm chơi tốt, như hiệp 1 trận gặp U23 Philippines, hay khi gỡ hòa 2-2 vào lưới U23 Myanmar. Điểm đáng khen trong lối chơi của đội bóng này là khả năng chuyền bóng ngắn và không thiếu những nhân tố tạo đột biến nhờ kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, U23 Timor Leste lại yếu ở thể hình cùng khả năng giữ vị trí trong phòng ngự.

U23 Timor Leste sở hữu đội hình quá non trẻ, non nớt cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệp so với U23 Việt Nam. Đó là chưa kể họ đã hết mục tiêu và phải thi đấu trên sân Việt Trì – nơi được xem là “thánh địa” của thầy trò HLV Park Hang Seo. Nếu U23 Việt Nam chắt chiu cơ hội, các học trò của thầy Park có thể trút mưa bàn thắng vào lưới đối thủ.

U23 Việt Nam thắng như thế nào

Như đã nói ở trên, chiến thắng gần như nằm chắc trong tay U23 Việt Nam. Điều quan trọng là các học trò của HLV Park Hang Seo giành chiến thắng như thế nào mới thuyết phục, thắng như nào mới làm hâm mộ đủ tin rằng họ có khả năng bảo vệ tấm huy chương vàng. Hay nói cách khác thắng với tỉ số bao nhiêu đương nhiên không phải là điều mà người hâm mộ chờ đợi mà HLV Park Hang Seo làm thế nào cho U23 Việt Nam ổn nhất trước khi bước vào vòng bán kết.

Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar, nhà cầm quân người Hàn Quốc phê bình học trò "phối hợp không tốt, chạy chỗ kém hiệu quả, nôn nóng trong các pha xử lý cuối". Ngoài 2 cầu thủ là Hùng Dũng và Hoàng Đức thì hiếm cầu thủ U23 Việt Nam nào chơi ở mức đạt yêu cầu. Thậm chí Tiến Linh ở trận đấu vừa qua cũng có trận đấu đáng thất vọng.

HLV Park Hang Seo thẳng thắn chỉ ra những lỗi của học trò sau trận thắng nhọc Myanmar

Dù thắng 2, hòa 1 trong 3 trận vừa qua, nhưng lối chơi U23 Việt Nam còn nhiều lỗ hổng. Đặc biệt ở khả năng kiến tạo và dứt điểm, luân chuyển bóng, đa dạng cách chơi hay tận dụng tình huống cố định của U23 Việt Nam chưa thể khiến HLV Park Hang Seo hài lòng. Trước hàng thủ số đông của đối thủ, những cầu thủ tỏ ra lúng túng và có những sự nôn nóng. Nên nhớ 3 trong số 4 bàn U23 Việt Nam ghi được đến lúc này in dấu giày của nhóm cầu thủ quá tuổi, còn các cầu thủ trẻ chưa thể hiện được nhiều.

Trận đấu gặp U23 Timor Leste đến rất đúng lúc, thời điểm mà U23 Việt Nam cần một đối thủ dưới tầm để rèn lại các mảng miếng tấn công, ghi bàn thắng và xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho chặng đường khó khăn sắp tới.

Đấu U23 Timor Leste cũng được xem là màn tổng duyệt cuối cùng bởi ở trận đấu này U23 Việt Nam được quyền thử nghiệm và sai lầm. Bởi từ vòng bán kết, họ sẽ không thể làm điều đó và có thể phải trả giá chỉ với một thiếu sót nhỏ nhất.

Nhưng dù thay đổi thế nào thì U23 Việt Nam vẫn cần phải thắng và thắng đẹp nhất nhằm giữ chắc ngôi đầu, đồng thời thu được những kết quả khác về chuyên môn.

