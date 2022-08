Tuyên án chung thân hung thủ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng vì mâu thuẫn tình ái

Đứng cúi gằm mặt trước bục khai báo, tội ác gây phẫn nộ trong dư luận cách đây gần 1 năm được tái hiện một lần nữa qua phần khai báo của hung thủ Hoàng Tuấn An.

Bị cáo Hoàng Tuấn An tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo đó, năm 2019, Hoàng Tuấn An có quan hệ tình cảm với chị H. Đến đầu năm 2021, gia đình chị H ngăn cấm không cho nữ sinh yêu An.

Thời gian này, An và chị H thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau nên An nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Thực hiện tội ác, chiều 22/12/2021, An đi mua dao nhọn làm hung khí sát hại chị H. 4 giờ sau, thanh niên này cất con dao trong túi quần và đi xe máy đến nơi H làm việc.

Do tìm hiểu và biết sau khi tan giờ làm, H đi về qua đường thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, nên An đi xe máy về đoạn gần hồ nước để chờ.

Đến 22h30 cùng ngày, khi thấy H đi về ngang qua, An phóng xe máy và vượt lên trước xe của H. Tới cổng nghĩa trang liệt sĩ, An dựng xe máy ở mép đường đợi H.

Thấy H đến gần, An lao ra chặn xe H. Lúc này, H nói: "Muốn gọi người ra hay thế nào?" thì An trả lời: "Muốn nói chuyện".

Nói dứt lời, An rút con dao mang theo người, đâm nạn nhân nhiều nhát, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm bạn gái xong, An cầm con dao vừa gây án đâm vào vùng cổ bên trái của mình để tự tử. Cùng lúc đó, anh Trần Anh Tuấn (SN 1986, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) đi qua phát hiện, lao tới ghì An xuống đường và giằng con dao trên tay An, vứt đi.

Sau đó, anh Tuấn hô hoán mọi người xung quanh và báo Công an huyện Hoài Đức đến đưa An về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, bố chị H đề nghị xử lý nghiêm Hoàng Tuấn An theo quy định của pháp luật.

Tại tòa, bị cáo An thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Về phía tòa án cấp sơ thẩm, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn.

“Hành vi của bị cáo đã tước đoạt mạng sống của bị hại được pháp luật bảo vệ và gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân. Do đó, cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc thì mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung”, HĐXX nhận định.

Tuy nhiên, trong quá trình lượng hình, HĐXX nhận thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải và nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên cần được xem xét.

Từ nhận định trên, HĐXX sơ thẩm TAND Tp.Hà Nội quyết định tuyên phạt Hoàng Tuấn An tù chung thân về tội Giết người.

Tác giả: T.V

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT