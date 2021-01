Tưởng cá dính câu, kéo lên hốt hoảng thấy thi thể người: Nạn nhân mới nghỉ hưu

Trong diễn biến liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở Nghệ An, chiều 14/1, ông Hoa Văn Giáo - Trưởng CA xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, chiều 13/1, người nhà không thấy chị Moong Mẹ Th. (SN 1976, trú bản Kẻo Phà Tú, xã Bắc Lý) về nhà, thì tổ chức đi tìm kiếm. Khi mọi người đi vào khu vực cánh rừng cách nhà khoảng 2km thì bất ngờ gặp chị Th. trên đường về nhà trong tình trạng không bình thường, đi xiêu vẹo. Ngay sau đó, chị Th. được đưa về nhà khi miệng đã cứng đơ. Lúc này mọi người cạy miệng chị Th. thấy trong đó toàn lá ngón. Sau hơn 30 phút cấp cứu theo cách dân gian nhưng chị Th. không qua khỏi và tử vong. "Sau khi nhận được thông tin, Ban công an xã đã vào gặp gia đình để làm rõ nguyên nhân, nhưng phía nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Chúng tôi đã làm văn bản cam kết với gia đình. Hiện gia đình và người thân đã lo thủ tục mai táng chị Th., theo phong tục địa phương", ông Hoa Văn Giáo cho biết. Được biết chị Th. đã lập gia đình và có 4 đứa con.