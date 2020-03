Tuổi trẻ phố biển xứ Nghệ chung tay “giải cứu” dưa hấu

Your browser does not support the video tag.

Dịch Covid – 19 lan rộng đã ảnh hưởng đến nhiều hàng nông nghiệp như dưa hấu, thanh long… của người dân. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, đoàn thanh niên phường Thu Thủy, TX.Cửa Lò hòa chung cùng với các điểm trên toàn tỉnh Nghệ An chung tay “giải cứu” dưa hấu.

Anh Nguyễn Cảnh Anh, Bí thư đoàn phường Thu Thủy cho biết: “Nắm bắt thông tin về dưa hấu của nhiều nông dân tại Tây Nguyên không thể tiêu thụ, BCH đoàn phường đã họp và quyết định tổ chức “giải cứu” dưa hấu cho bà con. Mặc dù biết việc làm này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đây là hành động nên làm nên chúng tôi đã quyết tâm thực hiện”.

Toàn bộ hơn 5 tấn dưa hấu được vận chuyển bằng xe tải từ Tây Nguyên về Nghệ An, sau đó tập kết tại chợ hải sản ngay trung tâm TX.Cửa Lò. 10 đoàn viên chủ chốt của phường đã phối hợp với giáo viên mầm non và tiểu học phường Thu Thủy trực tiếp đứng bán.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo và nhân văn, chương trình đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân địa phương. Khi biết về chương tình, rất nhiều người đã kêu gọi nhau ra mua dưa tại điểm “giải cứu”.

Bà Văn Thị Lan, trú TX.Cửa Lò cho hay: “Khi biết đoàn thanh niên bán dưa hấu giá rẻ với mục đích giúp người dân trông dưa thì tôi đã lập tức ra ủng hộ vài quả. Thời điểm dịch hoành hành nên ai cũng gặp khó khăn cả, mỗi người chung một tay để qua được giai đoạn này”.

Số dưa này được bán với giá 5.500 đồng/1 kg, số tiền thu được sẽ được chuyển trực tiếp về cho người nông dân.

Việc làm của các đoàn viên thanh niên không chỉ giúp chia khó với bà con nhân dân mà còn khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ Nghệ An. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 sắp tới.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin