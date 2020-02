Tuấn 'Khỉ' bị tiêu diệt thế nào?

Sáng 14/2, Công an TP.HCM đang khám nghiệm tử thi Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "Khỉ", 33 tuổi) - kẻ bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi (TP.HCM).

Sau 15 ngày gây án và lẩn trốn, Tuấn "Khỉ" đã bị tiêu diệt trong cuộc vây bắt vào đêm 13/2.

Hơn nửa tháng qua, Tuấn “Khỉ” bặt vô âm tín khiến cuộc truy bắt bị can này gặp nhiều khó khăn, tưởng chừng rơi vào ngõ cụt.

Đánh giá Tuấn “Khỉ” là kẻ cực kỳ nguy hiểm, manh động, hàng trăm cảnh sát của Công an TP.HCM, Bộ Công an và công an các tỉnh phía nam tung quân ngày đêm ráo riết truy tìm, cố gắng bắt sớm nhất có thể.

Ngày 13/2, cảnh sát xác định Tuấn “Khỉ” có mặt tại một căn nhà xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, nên triển khai lực lượng chốt chặn, vây ráp. Khu vực Tuấn “Khỉ” ẩn náu là nơi tiếp giáp với xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và huyện Hóc Môn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định căn nhà mà Tuấn "Khỉ" đang trốn nằm trong một khu đất rộng nhiều ha, quanh đó có khá nhiều nhà dân sinh sống. Do vậy, việc đột kích được thực hiện khi đã sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh sát đặc nhiệm mặc áo giáp chống đạn, ôm súng thu hẹp mục tiêu. Một loạt đạn sau đó vang lên. Tuấn “Khỉ" bắn vào lực lượng truy bắt. Ngay lập tức, các mũi đột kích nổ súng, tiêu diệt Tuấn "Khỉ".

Tuấn "Khỉ" đổ gục bên khẩu súng AK báng xếp còn 9 viên đạn.

Theo ghi nhận của Zing.vn, lúc 0h30 ngày 14/2, xe cộ không thể lưu thông qua ngã 3 đường Đỗ Văn Dậy (huyện Hóc Môn). Người dân cho biết vài giờ trước, lực lượng cảnh sát cơ động đã dựng ở đây nhiều chốt chặn phong tỏa hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường tỉnh lộ 15, đoạn giao với đường Đỗ Văn Dậy. Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Trước đó, chiều 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Tuấn cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.

Rời đi sau khi thua bạc, Tuấn sau đó quay lại chĩa AK vào đám đông rồi bóp cò.

Khi các con bạc chạy mất dạng, Tuấn "Khỉ" cướp khoảng 1 tỷ đồng rồi phóng xe máy trốn chạy, bỏ lại hiện trường 4 người chết, 1 trường hợp bị thương.

Sau đó, Tuấn chạy đi đưa tiền nhờ Phạm Thanh Tâm (còn gọi là Tý "Bà Dòm") cất giữ. Sau ít ngày bỏ trốn và bị công an truy nã, Tý "Bà Dòm" đã ra đầu thú.

Người đi cùng Tuấn "Khỉ" đến sới bạc là Lê Quốc Minh cũng đã đến cơ quan công an đầu thú, hợp tác điều tra.

Tối 29/1, Tuấn ghé vào nhà ông T.N.B. tại Trung An, xã Tân Thạnh Đông rồi cướp xe máy của một người có mặt tại đây. Khi nạn nhân giằng co, Tuấn "Khỉ" rút súng đe dọa, để lại 11 triệu đồng rồi phóng xe bỏ trốn.

Rạng sáng 30/1, một người bị bắn chết tại tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Nhà chức trách nghi ngờ do Tuấn gây ra.

Những ngày sau đó, lực lượng chức năng tổ chức vây bắt Tuấn tại xã Trung An. Đồng thời, phối hợp với công an các tỉnh lân cận truy bắt nghi can này.

