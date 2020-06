Tư vấn du lịch hè: Thưởng thức vẻ đẹp huyền bí của Hội An "cổ trấn"

Phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam. Bởi vậy từ hàng trăm năm trước nơi đây là nơi trên bến dưới thuyền, buôn bán sầm uất của các thương nhân trên khắp thế giới. Phố cổ Hội An là sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa hai nét văn hóa Đông – Tây, tạo nên sự đa dạng trong cả nghệ thuật và đời sống.

Kiến trúc Hội An là sự giao thoa giữa hai nét văn hóa Đông – Tây. (Ảnh:Vntravellive)

Đến thăm quan phố Hội, bạn như chìm đắm trong một không gian ảo mộng, hư hư thực thực, vừa có vẻ ồn ào của đời sống sinh hoạt vừa phảng phất nét bình yên của những tháng ngày xưa cũ. Dạo bước trên đường phố Hội An như lạc vào một viện bảo tàng ngoài trời rộng lớn, nơi mỗi con phố, mỗi ngôi nhà đều trở thành nơi lưu giữ và bảo tồn những kiến trúc truyền thống mà văn hóa Pháp, Nhật, Hoa, Việt… đã để lại đây từ nhiều thế kỷ.

Hội quán của người Hoa tại Hội An.(Ảnh: Mytour)

Ngoài ra bạn cũng đừng quên ghé thăm những ngôi chùa có niên đại hàng trăm năm tuổi. Có thể kể đến Chùa Bà, Chùa Ông, Chùa Chúc Thánh, Chùa Vạn Đức, Chùa Hải Tạng... với kiểu kiến trúc đặc trưng với các tường gạch chịu lửa, các mái ngói âm dương và vị trí đặt bệ thờ ở gian chính giữa. Các cụm Bảo tàng văn hoá dân gian, bảo tàng lịch sử văn hoá Hội An, bảo tàng gốm sứ mậu dịch Hội An,... và nhà biểu diễn văn nghệ cổ truyền, xưởng sản cuất thủ công mỹ nghệ và dụng cụ âm nhạc cổ truyền, bức tường huyền thoại ở đường Hoàng Văn Thụ cũng là các địa điểm tham quan đáng chú ý ở Hội An.

Để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của “cổ trấn” Hội An bạn nên đi du lịch vào mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 7), trong đó, thời điểm lý tưởng nhất là từ tháng 2 đến tháng 4, khi mà tiết trời vào xuân, đầu hè, không khí mát mẻ, dễ chịu, nắng không quá gay gắt.

Nếu muốn, bạn vẫn có thể ghé thăm Hội An từ tháng 8 đến tháng 12. Do không chịu nhiều ảnh hưởng của bão hay sự thay đổi nhiệt độ giữa các mùa nên khí hậu Hội An vẫn sẽ khá ôn hòa tuy nhiên đôi khi bạn sẽ gặp phải những cơn mưa khá dai dẳng, gây khó khăn trong quá trình di chuyển. Đổi lại cảm giác chèo thuyền giữa phố cổ trong thời gian này sẽ là một trải nghiệm ít người có được.

Không gian lung linh của hàng trăm chiếc đèn lồng đủ kích cỡ nơi phố Hội. (Ảnh:dulich24.com)

Đặc biệt nếu đến thăm Hội An vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, bạn sẽ được chìm đắm trong không gian lung linh, đủ màu sắc của hàng trăm chiếc đèn lồng đủ kích cỡ. Trong ngày này, người dân sẽ tắt hết điện, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng dịu dàng hắt ra từ những dãy đèn lồng trên những con đường và hai bên bờ sông.

Điểm vào đó là giai điệu của những bài hát cổ truyền, các hoạt động – trò chơi dân gian và bạn cũng đừng quên thưởng thức những món ăn truyền thống hấp dẫn ở nơi đây như mì Quảng, Cao Lầu, bún mắm nêm, bánh tào xá, cơm gà Hội An...

Đặc sản mỳ Quảng.

Cơm gà Hội An có vị thơm ngọt của thịt gà và rau ăn kèm hòa quyện với vị béo của cơm.

Để di chuyển đến Hội An thuận lợi nhất, bạn có thể mua vé máy bay đi Đà Nẵng rồi tiếp tục đến Hội An. Hiện nay các hãng hàng không cũng đều khai thác các chuyến bay từ TP.HCM, Hà Nội hay các tỉnh thành khác đến Đà Nẵng chỉ mất gần 1 giờ, nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn nên đặt trước khoảng 3 đến 6 tháng.

Ngoài ra từ Hà Nội hoặc Sài Gòn đều có tuyến xe lửa đến Đà Nẵng (tuyến Bắc – Nam), mức giá từ 400.000đ đến 1.200.000 VND, thời gian di chuyển từ 14 đến 20 tiếng. Nếu có sức khỏe và không bị bó buộc về thời gian bạn có thể lựa chọn xe khách với thời gian 18 đến 20 tiếng từ Hà Nội (Sài Gòn) đến Đà Nẵng. Bạn có thể thăm quan Hội An bằng taxi, xe máy, xe đạp, xích lô hoặc đi bộ, giá thuê xe máy cũng rất rẻ (từ 120.000 – 150.000 VND/ ngày).

Thả bước đi bộ hoặc xích lô dọc bờ sông Thu Bồn để ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của Hội An vào ban đêm là trải nghiệm tuyệt vời bạn không nên bỏ lỡ. Là thành phố du lịch các nên bạn có thể tự do lựa chọn bất cứ khách sạn, nhà nghỉ, homestay nào khi lưu trú tại nơi đây.

Với những thông tin trên hy vọng các bạn trẻ ưa xê dịch, mê mẩn không gian hoài cổ có thể lựa chọn thành phố xinh đẹp này cho chuyến du lịch sắp tới của mình.