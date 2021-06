Tụ tập đánh liêng trong vùng dịch, 10 đối tượng bị đề nghị xử phạt 150 triệu đồng

Thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang, ngày 10/6, tổ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã Hợp Thịnh (do Công an xã chủ trì) tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà P.V.D. (SN 1988, trú tại Hương Ninh xã Hợp Thịnh) đang có 10 đối tượng tụ tập.

10 đối tượng tụ tập đánh bạc giữa tâm dịch Bắc Giang

Sau đó, cơ quan công an làm rõ 7/10 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh liêng ăn tiền.

Huyện Hiệp Hòa là địa phương đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên các đối tượng vẫn bất chấp quy định, tụ tập sát phạt. Vì vậy, ngoài việc củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc và chứa bạc theo quy định của pháp luật, cơ quan công an cũng đã đề nghị xử phạt 150 triệu đồng đối với 10 đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định 177/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

Tác giả: Long Vân

Nguồn tin: Báo Tiền Phong