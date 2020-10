Từ nước ngoài, 9X điều hành đường dây giả danh công an lừa đảo tiền tỷ

Bị cáo Nguyễn Văn Phi lĩnh án 16 năm tù

Ngày 13/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Phi (30 tuổi), trú xã Bảo Đài, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tòa án tỉnh này đã 2 lần đưa Phi ra xét xử và phải tạm dừng để trích xuất phạm nhân liên quan đến vụ án đế đối chứng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối năm 2018, Phi liên hệ với Phạm Đình Luận (27 tuổi, trú xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, em họ bên vợ) nên đặt vấn đề với Luận tìm người mở các tài khoản ngân hàng và trả 3 triệu đồng mỗi thẻ.

Luận đã liên lạc và cùng Nguyễn Hữu Thu (29 tuổi), Phạm Đình Phi (21 tuổi), Phạm Công Phượng (21 tuổi), cùng trú xã với Luận mở được 15 thẻ ATM của các ngân hàng. Sau đó Luận gửi thẻ sang Đài Loan cho Nguyễn Văn Phi và nhận lại 45 triệu.

Từ Đài Loan, Nguyễn Văn Phi gọi điện thống nhất với Luận, Thu, Đình Phi khi có tiền của người bị hại chuyển vào các tài khoản thì đi rút tiền mặt. Nguyễn Văn Phi đã trích ra 15% đến 20% số tiền chiếm đoạt được chia cho Luận, Thu và Đình Phi.

Trong vòng 8 ngày từ 21/8/2017 đến 29/8/2017, bằng thủ đoạn giả danh nhân viên viễn thông thông báo nợ tiền cước nên sẽ chuyển vụ việc sang công an để điều tra. Khi các nạn nhân khẳng định không nợ tiền thì nhận được cuộc gọi có số đuôi 113, đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về những vụ việc rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em mà tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị nghi ngờ liên quan. Các đối tượng đe dọa, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Lo sợ, 4 người ở Nghệ An và 1 người ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã chuyển cho các đối tượng hơn 3,3 tỷ đồng.

Sau đó, Phạm Đình Luận bị tuyên án 13 năm tù, Nguyễn Hữu Thu 12 năm tù, Phạm Đình Phi 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi các đồng phạm ngồi tù thì Nguyễn Văn Phi lẫn trốn ở nước ngoài. Đến đầu tháng 3/2020 Nguyễn Văn Phi bị công an bắt giữ.

Các phạm nhân được trích xuất tới tòa để làm rõ hành vi phạm tội của kẻ cầm đầu.

Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Phi vào ngày 4/9/2020, do bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nên tòa quyết định tạm dừng để trích xuất phạm nhân Phạm Đình Luận đến đối chứng.

Ở phiên xử diễn ra vào ngày 8/10, ba phạm nhân liên quan đến vụ án gồm Phạm Đình Luận, Nguyễn Hữu thu, Phạm Đình Phi được trích xuất đến tòa. Tại phiên tòa này, Nguyễn Văn Phi không thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối chất tại tòa, phạm nhân Luận phủ nhận những lời khai trước đó của mình, cho rằng bị ép cung. Luận khai làm theo sự hướng dẫn của người đàn ông tên Huy chứ không phải tên Phi.

HĐXX nhận định, căn cứ vào các bản tự khai của Phạm Đình Luận cũng như các bản tường trình và biên bản ghi lời khai, biên bản đối chất Luận đều khẳng định được Nguyễn Văn Phi thuê mở thẻ ATM sẽ trả tiền công. Luận sau đó đã nói với Thu và Nguyễn Đình Phi làm thẻ, rút tiền và chuyển tiền sang cho Nguyễn Văn Phi theo chỉ đạo.

Như vậy, tại phiên tòa Luận khai báo gian dối nhằm có lợi cho Nguyễn Văn Phi. Lời khai của Luận trong quá trình điều tra phù hợp với lời khai của Thu và Phạm Đình Phi. Lời khai của Thu, Đình Phi và người làm chứng phù hợp với nội dung vụ án.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trên HĐXX có đủ kết luận hành vi của Nguyễn Văn Phi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một vụ án phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng thủ đoạn công nghệ cao, gian dối bằng hình thức đe dọa khiến cho bị hại lo sợ, chuyển tiền. Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Văn Phi là người chủ mưu thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phi 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

