Tư nhân ngang nhiên dùng xe biển xanh: Vẫn chưa xử lý dứt điểm

Ôtô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero BKS 37A-1539 là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An, sau khi mua đấu giá tư nhân vẫn sử dụng biển xanh để lưu hành. Ảnh: QĐ

Thời gian vừa qua, tại Nghệ An có hiện tượng một số cơ quan Nhà nước bán thanh lý xe công nhưng không thu hồi biển số, giấy tờ, dẫn đến việc tư nhân sử dụng xe biển xanh vào mục đích cá nhân gây dư luận xấu.

Cụ thể, vào tháng 5/2021, Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức bán đấu giá ôtô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero BKS 37A-1539, là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An.

Sau khi bán đấu giá, phía Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An không thu hồi đăng ký, biển số xe công, phía khách hàng không làm thủ tục sang tên đổi chủ mà sử dụng biển xanh cũ để lưu hành.

Ngoài ra, còn một số trường hợp khác tương tự, tư nhân sau khi mua đấu giá xe công thanh lý không sang tên đổi chủ, sử dụng xe biển xanh lưu hành vào các mục đích cá nhân.

Trước hiện tượng nói trên, phóng viên đã trực tiếp làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Đại diện đơn vị cho biết: “Việc xử lý cá nhân sử dụng xe biển xanh thanh lý hiện gặp khó khăn vì không có quy định xử phạt hành chính đối với hành vi này, chỉ xử lý trong trường hợp xe gây tai nạn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

Việc quản lý cũng gặp khó khăn do sau khi bán xe thanh lý, cơ quan nhà nước không có văn bản thông báo cho phía CSGT, một số cơ quan không thu hồi đăng ký, biển số xanh trước khi giao xe thanh lý cho khách hàng. Chúng tôi chỉ xử lý đối với các trường hợp làm thủ tục sang tên đổi chủ chậm”.

Được biết, để ngăn chặn tình trạng nói trên, vào đầu tháng 12/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn, đề nghị thực hiện việc thu hồi biển số, đăng ký xe công thanh lý trước khi giao cho khách hàng mua trúng đấu giá, tránh tình trạng tư nhân sử dụng biển xanh lưu hành.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu để xử lý triệt để vấn đề này, không để cho tư nhân sử dụng xe biển xanh công vụ vào mục đích cá nhân, gây dư luận không tốt”, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khẳng định.

Theo số liệu của Tạp chí Giao thông vận tải, trong 3 năm (2015, 2016 và 2017) tỉnh Nghệ An đã thanh lý, bán đấu giá gần 100 xe công vụ cho tư nhân. Tuy nhiên, sau khi mua xong, nhiều người mua không chịu làm thủ tục chuyển sang biển trắng theo quy định.

Đến hết năm 2017, còn có 70 xe ôtô biển xanh nhưng lại thuộc sở hữu của tư nhân, có một số trường hợp sử dụng xe biển xanh 80B sau khi mua đấu giá.

Tình trạng nói trên đến nay đã giảm nhiều, nhưng vẫn chưa xử lý được dứt điểm.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động