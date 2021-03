‘Tú bà’ bị bắt sau gần 20 năm trốn nã

Dẫn giải 'tú bà' Phan Thị Bé Tám sau phiên tòa. Ảnh: T.M

Hôm (1/3), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thị Bé Tám (SN 1973 tại Bến Tre) 3 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo cáo trạng, vào năm 2002, Phan Thị Bé Tám hùn vốn với Trần Văn Nghĩa mở một quán cà phê không tên trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) và thoả thận để Nguyễn Thị Ngọc Q. và Ngô Thị Th. đến phục vụ khi "khách có yêu cầu". 2 chủ quán không lấy tiền của gái bán dâm mà hưởng lợi từ việc tính tiền nước cao gấp 4-5 lần giá bình thường.

Tối 21/6/2002, hai khách nam đến quán tìm ‘em út’ và uống nước ngồi chờ 2 chủ quán cà phê đi Q. và Th. Sau khi thoả thuận giá cả, 2 khách nam thanh toán tiền nước rồi cùng 2 cô gái tìm nơi "tâm sự". Tuy nhiên sau đó công an đã đột kích, bắt quả tang 2 đôi nam nữ trên đang mua bán dâm trong nhà trọ ở phường Tân Kiểng.

Tại cơ quan công an, Tám khai nhận hành vi phạm nhưng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương, công an khởi tố và ra quyết định truy nã về tội môi giới mại dâm. Đến ngày 8/9/2020, Tám bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

Đối với Trần Văn Nghĩa, do quá trình điều tra trước đây không làm rõ hành vi để khởi tố, truy tố, đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không còn cơ sở để xử lý.

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền phong