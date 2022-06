Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Liên quan đến vụ án trên, ngày 10/6, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” với số tiền 30 nghìn tỷ đồng.

Theo cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nêu rõ: Để hợp thức hoá pháp nhân rồi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát) với giá từ 30-40 triệu đồng/bộ. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan. Tiếp đó, để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi sau đó tái xuất sang Trung Quốc, hai đối tượng góp tiền mua IC điều khiển của một người Trung Quốc có tên A Vỹ. Sau đó, A Vỹ chỉ định hàng hoá qua các cửa khẩu để đối tượng này nhận lại những kiện hàng rồi chuyển lại cho Thuật.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thuật đã mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa của Công ty Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Sau đó, bị can sử dụng công ty này để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển số ngoại tệ ra nước ngoài tương ứng số tiền hơn 2.513 tỷ đồng.

Ngoài việc bán hồ sơ của 2 công ty Đại Phát cho Nguyệt, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại và du lịch xuất nhập khẩu BDA (Công ty do Thuật nhờ người đứng tên thành lập) để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài. Theo sự thoả thuận giữa các đối tượng thì Thuật sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh; mỗi lượt đối tượng được hưởng lợi 10 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn như trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyệt còn cùng với chồng thành lập 8 công ty để sử dụng pháp nhân của các công ty này lập hồ sơ tạm nhập tái xuất khống, chuyển tiền ra nước ngoài; sử dụng các pháp nhân được thành lập ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.

Tiếp đó, các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi 0,1% tổng số tiền trên mỗi giao dịch chuyển tiền. Theo cáo trạng, Tuấn đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 6,7 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Nguyệt còn lôi kéo em ruột là Nguyễn Văn Thắng mua IC từ Trung Quốc. Thắng bị xác định là đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi 410 triệu đồng.

Kết luận điều tra xác định, Nguyệt đã chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30. 498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.

Cáo trạng còn xác định, Phạm Thị Minh Ngân, nhân viên Ngân hàng MB Bank đã nhận thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an TP Hà Nội đã tách hồ sơ liên quan đến hành vi của Ngân đến Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc Phòng giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, đến nay, Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngân.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng có liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt là một số chủ doanh nghiệp, trong đó có nhiều chủ tiệm vàng ở Hà Nội, chủ doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh nên đã tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân