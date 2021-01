Truy tìm tung tích nam giới có hình xăm tử vong cạnh xe máy ở ven sông Hồng

Hình ảnh và phương tiện người đàn ông tử vong ven sông Hồng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Sáng 20/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) thông tin, cơ quan CSĐT Công an quận đang điều tra, xác minh vụ việc nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khu vực sông Hồng thuộc địa phận tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, được phát hiện vào ngày 11/12/2020.

Nạn nhân tử vong là nam giới, khoảng từ 25-40 tuổi, mặt biến dạng, trên ngực trái có xăm chữ “Tâm”, vùng lưng vai trái có xăm chữ “Mxhqm”. Nạn nhân mặc áo phông màu tím, quần đùi màu đen. Tại hiện trường, phát hiện xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, BKS 29S1-5871.

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị ai là người nhà hoặc biết danh tính của nạn nhân thì thông báo cho Công an quận Bắc Từ Liêm (Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Đội Điều tra Tổng hợp - SĐT: 090.321.1865) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao thông