Truy tìm giám đốc chiếm đoạt tiền đặt cọc dự án

Pháp luật

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh tin báo về tội phạm, liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ phát triển bất động sản An Lạc Tân, do ông Quách Mộc Tân làm Giám đốc, chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc, phiếu tư vấn thông tin khách hàng, thuộc dự án The Western Capital (địa chỉ phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh).