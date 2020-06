Truy tìm container bỏ chạy sau khi cán chết nam thanh niên đi xe máy

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 23h ngày 13/6, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu trên tờ Công An TP.HCM, thời điểm trên anh N.H. điều khiển chiếc xe máy mang BKS:60C1-554.57 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ An Phú đi Tân Vạn.

Khi vừa qua khỏi giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container (chưa rõ biển kiểm soát) chạy cùng chiều bên trái. Vụ tai nạn khiến anh Hòa cùng phương tiện ngã văng ra đường, nạn nhân bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế chiếc container đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Nhận thông tin, Công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera để truy tìm chiếc xe container có liên quan.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn qua phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM) chiều 14/1. Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Lưu Tuấn Quang (26 tuổi, quê Long An), khi chạy xe máy BKS 62L1 - 281.52 trên đường Nguyễn Duy Trinh (hướng từ cảng Phú Hữu về vòng xoay Phú Hữu) thì va chạm với một xe container lưu thông cùng chiều lúc gần tới giao lộ với đường 970.

Anh Quang tử vong tại chỗ sau vụ va chạm nhưng tài xế chiếc xe container không dừng lại mà rồ ga bỏ chạy. Bức xúc, người dân chạy xe máy đuổi theo đến khu vực vòng xoay Phú Hữu mới dừng được phương tiện này. Công an quận 9 có mặt sau đó, phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn.

