Truy nã đối tượng đánh phụ nữ nhập viện

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 10/7/2020, tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Chu Đình Chi đã đánh chị H (SN 1985; HKTT: Hoài Đức, Hà Nội) khiến nạn nhân bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Bị can Chu Đình Chi

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 13/01/2021, Cơ quan CSĐT huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi bị can đối với Chu Đình Chi về tội Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, Chi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 13/3/2021, Cơ quan CSĐT huyện Hoài Đức đã ra quyết định truy nã bị can đối với Chu Đình Chi.

Cơ quan Công an cho biết, nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Hoài Đức (SĐT: 0972225209), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài 113.

