Truy nã đặc biệt giám đốc Trần Văn Đãi

Ngày 30-9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết nơi đây đã có quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Đãi (SN 1980; ngụ TP Cà Mau) về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", quy định tại Điều 256 Bộ luật Hình sự.

Bị can bỏ trốn vào ngày 24-9, nơi ở trước khi bỏ trốn là 61A đường Nguyễn Ngọc Sanh, khóm 7, phường 5, TP Cà Mau.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Đãi

Công an TP Cà Mau cho hay bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, đồng thời báo ngay cho CQCSĐT Công an TP Cà Mau qua số điện thoại 0290.382.2247.

Trước đó, hai đêm 12 và 13-9, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an TP Cà Mau tiến hành kiểm tra cơ sở Beer club Tik Tok do Trần Văn Đãi làm giám đốc.

Công an phát hiện hơn 100 đối tượng dương tính với ma túy tại Beer club Tik Tok do Trần Văn Đãi làm giám đốc.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện cơ sở này vi phạm về các hoạt động như quá giờ quy định, gây tiếng ồn vượt chuẩn kỹ thuật; cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy phép chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; chưa có hồ sơ quản lý hoạt động về PCCC…. Đồng thời, qua test nhanh đã phát hiện 115 đối tượng dương tính với ma túy.

Bị can Trần Văn Đãi khá nổi tiếng trong giới "anh em xã hội" ở Cà Mau. Đãi ngoài có nhiều điểm "ăn chơi" nổi tiếng còn đi xe sang, biển số đẹp...

