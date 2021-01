Truy bắt giang hồ cộm cán Nguyễn Đình Bảo

Pháp luật

Ngày 22/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Bảo (tức Bảo chó, sinh năm 1996, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) về để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.