Trường ĐH Vinh: Sẵn sàng đón 20.000 HS, SV, học viên trở lại học

Trường ĐH Vinh tiến hành phun thuốc khử trùng để đón sinh viên trở lại trường.

Đây là đợt tổng vệ sinh lớn nhất từ trước đến nay nhằm vệ sinh sạch sẽ trường, lớp sau đợt nghỉ dài ngày để phòng, chống dịch Covid-19.

Các giảng viên, giáo viên các khoa, viện, trường trực thuộc đã thực hiện việc vệ sinh tại các khu nhà học; cán bộ, viên chức các đơn vị phòng ban, trung tâm, trạm thực hiện vệ sinh tại các khu nhà làm việc và các khu vực chung.

Ngoài ra, Trạm Y tế phối hợp với Phòng Quản trị và Đầu tư, Trung tâm Dịch vụ, Ban Quản lý Cơ sở II, Trường THPT Chuyên tiến hành tiêu độc, tẩy trùng trường, lớp, nhà; bố trí xà phòng, nước sát khuẩn tại nơi công cộng, nhà vệ sinh.

Cơ sở II trước đây được tỉnh Nghệ An mượn làm điểm cách ly tập trung giờ cũng đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An tiến hành tiêu độc, tẩy trùng để bàn giao cho nhà trường tiếp tục công tác giảng dạy, học tập.

Dự kiến từ ngày 27/4/2020, học sinh Trường THPT chuyên và học sinh khối THCS, Trường thực hành sư phạm (THSP) sẽ trở lại trường học tập.

Từ ngày 4/5/2020, sinh viên đại học, học viên sau đại học, học sinh khối Tiểu học và trẻ Mầm non Trường THSP sẽ trở lại trường học tập.

“Nhà trường đã yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh tuyên truyền và yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, thực hiện việc đeo khẩu trang; rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; hạn chế sử dụng các đồ dùng chung; bỏ rác đúng nơi quy định; khai báo y tế; thực hiện giãn cách ngoài lớp học, phòng làm việc theo quy định; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người…”, TS Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Cán bộ, viên chức tại Cơ sở II nhiệt tình hưởng ứng lao động vệ sinh.

Cũng theo thầy Hiền, nếu phát hiện cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên có biểu hiện không bình thường về sức khỏe (sốt, ho khan, khó thở) cần kịp thời báo cho nhà trường. Trong những tiết học đầu tiên, giảng viên, giáo viên cần dành thời gian thích hợp để hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên về các biện pháp an toàn phòng dịch.

Đồng thời, Ban giám hiệu Trường THPT chuyên, Trường THSP xây dựng kế hoạch và các biện pháp cụ thể để thực hiện đúng các hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An, Phòng GD&ĐT thành phố Vinh, đảm bảo an toàn, tổ chức học tập cho học sinh khi đi học trở lại.

Trường ĐH Vinh hiện có hơn 36.000 sinh viên, học sinh. Tập trung tại trường sắp tới là: Hơn 19.000 sinh viên. Sinh viên nước ngoài: 400 lưu học sinh Sinh viên tại cơ sở II: Gần 1.000 sinh viên Quay lại học sau nghỉ dịch: Gần 20.000 (cả sinh viên Trường khác học Giáo dục quốc phòng tại cơ sở II).

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí