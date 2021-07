Trung tá công an ở Bà Rịa - Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2

Theo Tiền phong, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hôm hay cho biết, Trung tá L.Đ.M. ( công tác tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Đơn vị chức năng đang tiến hành truy vết xác định các trường hợp F1, F2.

Nguồn trên cho biết, từ ngày 1/7 đến chiều 11/7, Trung tá M. làm việc tại cơ quan, hết giờ làm thì về phòng tập thể của cơ quan, có tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, nhưng không ra khỏi trụ sở.

Tối 11/7, Trung tá M. đi kiểm tra 8 chốt kiểm soát y tế của tỉnh. Từ ngày 12/7 đến trưa 15/7, ông M. làm việc tại cơ quan, sau đó tự cách ly.

Hôm 15/7, Thanh niên cho hay, có 2 cán bộ công an đang công tác tại Công an TX Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) dương tính với Covid-19, là N.S (29 tuổi) và N.V.Ng. (32 tuổi), cùng công tác tại Đội Cảnh sát kinh tế. Hai cán bộ công an này từng ra chốt kiểm tra khai báo y tế trên quốc lộ 51 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện nhiệm vụ, ghi thông tin những lái xe, người dân từ tỉnh, thành khác về TX Phú Mỹ.

Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, từ 0h ngày 19/7, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trong vòng 14 ngày. Cụ thể, đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân; gia đình với gia đình; tổ dân phố với tổ dân phố; khu phố, thôn, ấp với khu phố, thôn, ấp; xã, phường, thị trấn với xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố với huyện, thị xã, thành phố.

Tính từ 18h ngày 17/7 đến 6h ngày 18/7, tỉnh ghi nhận thêm 3 ca mắc mới trong cộng đồng. Gồm 1 ca trong khu vực phong tỏa tại ấp 2, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc; 1 ca liên quan đến chùm ca bệnh tại chợ Bình Điền, TP.HCM; 1 ca phát hiện tại Chốt kiểm dịch Phú Mỹ, về từ Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tỉnh có 25 chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, và hiện đang tập trung tại một số xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Các địa phương đang tiếp tục tập trung truy vết, xét nghiệm sàng lọc diện rộng để tìm ra các F0 trong cộng đồng.

