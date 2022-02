Trùm cờ bạc Phan Sào Nam khiến những tướng công an nào ngã ngựa?

Bắt gần 3.000 đối tượng tổ chức và “con bạc” trong 9 ngày Tết Trong 9 ngày Tết Nguyên đán, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 279 đối tượng hình sự, bắt 181 đối tượng ma túy và 2.748 đối tượng cờ bạc. Thông tin trên được Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng cho biết tại hội nghị giao ban trực tuyến diễn ra sáng 7/2. Cụ thể, báo cáo tóm tắt tình hình ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, trong 9 ngày Tết, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 279 đối tượng hình sự; bắt 181 đối tượng ma túy, 2.748 đối tượng cờ bạc; thu giữ 851kg pháo các loại, vận động, thu hồi 312 khẩu súng, 9.826 viên đạn, 26 lựu đạn và một số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ… Bên cạnh đó, tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so cùng kỳ năm 2021.