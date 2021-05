Trời nắng nóng, lửa bùng phát trên núi Nguộc huyện Thanh Chương

Khoảng 14h, ngày 30/5, tại khu vực núi Nguộc (xóm 4, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xuất hiện một đám cháy lớn.

Khu vực cháy nằm cao, cách xa khu dân cư lại gặp nắng nóng, có gió nên lan nhanh. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành thông báo, kêu gọi bà con nhân dân khu vực cùng các đơn vị cùng chung tay dập lửa.

Các lực lượng nỗ lực chữa cháy.

16h45 phút, ngày 30/5 thông tin từ Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông Thái Văn An cho biết: Hiện đám cháy đã cơ bản được chúng tôi khống chế. Diện tích cháy khoảng 2-3 ha, cơ bản là cây thực bì bị cháy.

Đến 17h5 phút, ông Lê Đình Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho hay: "Hiện đám cháy đã được dập. Tôi đang chỉ đạo anh em cán bộ cùng bà con tiếp tục theo dõi, xử lý dứt điểm tránh lửa bùng trở lại".

Vụ cháy được phát hiện lúc 14h ngày 30/5.



Theo ông Hào, một người dân xã Ngọc Sơn, cho biết: Khoảng 2 giờ chiều chúng tôi nghe thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Ngay sau đó, chúng tôi cùng hàng trăm người dân cùng các vật dụng lên dập lửa.

Được biết, khu vực rừng bị cháy chủ yếu gồm các cây thông sản xuất do người dân trồng. Tuy nhiên, số lượng cây không nhiều, các loại bị cháy chủ yếu là thực bì.

Diện tích bị cháy có nhiều thực bì.



Nhận định của một số người dân, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài hoặc quá trình đốt ong lấy mật bị cháy ngoài ý muốn.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

