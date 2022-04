Trịnh Thị Minh Huế đã giúp sức Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán như thế nào?

Liên quan tới vụ bắt ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Trịnh Thị Minh Huế cũng với tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ngày 4/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.

Công an khám xét trụ sở Tập đoàn FLC hôm 29/3. (Ảnh: Thanh niên)

Trịnh Thị Minh Huế là người em gái thứ 2 của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ngày 29/3, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán". Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Được biết, tên tuổi của bị can Trị Thị Minh Huế không còn xa lạ với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, đặc biệt trong "cơn đại sóng" của cổ phiếu Công ty CP FLC Farros (mã ROS) những năm trước. Năm 2017, bị can Huế đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu của ROS. Cổ phiếu này sau đó liên tục lập đỉnh (mức cao nhất 187.500 đồng) và Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bán ra hàng chục triệu cổ phiếu.

ROS sau đó đã lao dốc không phanh, hiện có mức giá chỉ còn 7.400 đồng/cổ phiếu khiến rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề. Hiện bị can Huế đang sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu ROS (chiếm 0,21% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) trị giá khoảng 8,8 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can này cũng sở hữu hơn 2,2 triệu cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán BOS (mã ART) - một trong công ty thuộc hệ sinh thái FLC với tổng giá trị khoảng 14,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan, C01 xác định bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức. Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích của hành vi nhằm tạo ra cung, cầu giả.

Từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức trong nhóm Trịnh Văn Quyết đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường. Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm.

Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Sau đó, Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Hành vi "bán chui" cổ phiếu của chủ tịch Tập đoàn FLC đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vào thời điểm đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết nhằm ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/1 của ông Trịnh Văn Quyết, nhiều nhà đầu tư được hoàn lại tiền đã mua.

Ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Trịnh Văn Quyết với số tiền 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định. Chủ tịch Tập đoàn FLC cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trịnh Văn Quyết "bán chui" cổ phiếu. Vào năm 2017, ông Quyết cũng đã bán "chui" 57 triệu cổ phiếu mà không công bố trước theo quy định. Khi đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quyết 65 triệu đồng vì vi phạm này.

