Triệu tập người tung tin cô gái nhiễm Covid-19 dự khai trương Uniqlo

Ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa đã triệu tập K.P.T. (36 tuổi) để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan dịch Covid-19.

Ngày 7/3, bà T. tung tin nữ bệnh nhân N.H.N. (người thứ 17 ở Việt Nam mắc Covid-19) trước khi được cách ly đã dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa và vui chơi tại một bán bar ở phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm.

Cơ quan chức năng xác định thông tin trên là bịa đặt, không chính xác, gây hoang mang cho người dân.

Tại cơ quan công an, T. cũng đã thừa nhận những thông tin mình đăng là thất thiệt và cam kết không tái phạm.

Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm lập hồ sơ xử lý một trường hợp khác cũng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Ngày 3/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện để thay thế Nghị định 174. Theo luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2020, cá nhân có hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc gây ra hậu quả sẽ bị phạt tiền 20-30 triệu đồng.

