Triệt phá sới bạc, phát hiện 1 người dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 9/10, Công an quận Bình Tân (Tp.HCM) cho biết đang lấy lời khai nhóm đánh bạc với hình thức đá gà trên địa bàn phường Bình Trị Đông A.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A ập vào trường gà ở bãi đất trống trong con hẻm trên đường Hương Lộ 2. Tại đây, công an bắt quả tang 19 người đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan như: 2 con gà đá, 31 triệu đồng cùng nhiều xe máy, điện thoại…

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Tin tức.

Qua lấy lời khai, lực lượng chức năng xác định Tạ Quang Tới, 41 tuổi, quê Quảng Bình đóng vai trò tổ chức và Mai Văn Hậu, 47 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân làm trọng tài.

Qua sàng lọc, trong số 19 người, lực lượng chức năng xác định có 9 con bạc, số còn lại là tới xem. Đáng chú ý, qua test nhanh Covid-19, công an phát hiện 1 người trong nhóm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn