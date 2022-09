Triệt phá đường dây đưa ma túy từ Nghệ An vào phía Nam tiêu thụ

Ngày 17/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây ma tuý số lượng lớn, thu giữ nhiều tang vật.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bình Dương phát hiện một đường dây đưa ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương để tiêu thụ nên lên kế hoạch triệt phá.

Số lượng lớn ma túy được thu giữ.

Khuya 16-9, các trinh sát công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP.Dĩ An ập vào căn nhà của đối tượng Trương Minh Thế (SN 1966, tại KP.Đông Chiêu, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An).

Tại đây, Công an thu giữ tang vật gồm: 08 túi nylon có chứa chất tinh thể màu trắng, 100 viên nén có chứa chất ma tuý; 01 khẩu súng đạn quay; 20 viên đạn bằng đồng có đầu chì; số tiền mặt 30 triệu đồng.

Ngoài đối tượng cầm đầu là Trương Minh Thế, công an còn bắt giữ nhiều đồng bọn của đối tượng này. Tổng số ma túy thu giữ được là 1,6kg và 100 viên thuốc lắc.

Trương Minh Thế - đối tượng cầm đầu.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Thế đã móc nối với các đối tượng ma túy đưa hàng từ Nghệ An vào Bình Dương, rồi chia nhỏ để bán cho các con nghiện trên địa bàn TP.Dĩ An, TPHCM, TP.Biên Hòa…

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn