Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ ở miền Trung - Tây Nguyên

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng 10.000 tỷ

Ngày 13/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lên đến 10.000 tỷ đồng.

Theo điều tra, kẻ cầm đầu đường dây là Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú TP Đà Nẵng). Trí kết nối với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master, mỗi tài khoản có giá trị hàng triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, các cược trực tuyến.

Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý”. Các “đại lý” này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn "tài khoản con" cung cấp dịch vụ cho những người tham gia đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay là trên 6.250 tỷ đồng. Các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền phi pháp, 2 ô tô, 27 ĐTDĐ, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng. Cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn để điều tra, xử lý.

Trước đó, trong tháng 9/2020, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên với số tiền giao dịch hơn 3.000 tỷ do một đối tượng ở Đà Nẵng cầm đầu.

Tác giả: Ngọc Vũ

Nguồn tin: Báo Giao thông