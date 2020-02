Triển khai kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT

Tham dự có các đồng chí Đào Việt Ánh - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, cộng với sự vào cuộc tích cực của các ngành liên quan nên tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 90,5% dân số, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của HĐND và UBND tỉnh giao. Toàn tỉnh hiện có hơn 2,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 102%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.

Trong năm tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hơn 6,3 nghìn tỷ đồng. Giải quyết, quản lý chi trả các chế độ lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 278 nghìn lượt người. Thanh toán chế độ đi khám chữa bệnh cho hơn 5,5 triệu lượt người.

Phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị Phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được, góp phần vào thành tích chung Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng với đó đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cũng như quản lý tốt quỹ chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh trao tặng Bức trướng cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An

Dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh trao tặng Bức trướng cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An với dòng chữ “Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Nghệ An 25 năm xây dựng và phát triển vì sự nghiệp an sinh xã hội”.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 33 cá nhân.

33 cá nhân được Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển BHXH trong thời gian qua; 30 tập thể và 20 cá nhân cũng được Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2018-2019.

Tác giả: Đức An – Cảnh Hồng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An