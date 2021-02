Trên đường đi làm về, nam thanh niên bị đánh tử vong

Ảnh minh họa

Cụ thể, vào khoảng 22h30 ngày 23/2, anh Nguyễn Văn Luận (SN 2000, trú tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trên đường đi làm về đến đoạn cầu Lim (xã Định Tăng, huyện Yên Định) thì bị một nhóm đối tượng chặn đường hành hung.

Anh Luận bị nhóm đối tượng đánh đập, hành hung dã man dấn đến bất tỉnh, chỉ đến khi nhiều người can ngăn nhóm này mới dừng lại và bỏ đi. Anh Luận được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do đa chấn thương, mất máu nhiều.

Lãnh đạo Công an xã Định Tăng cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Yên Định, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc. Hiện 7 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo Công lý