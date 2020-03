Trao quyết định Phó Bí thư Thường trực và Phó Bí thư Huyện uỷ Anh Sơn

Về dự có đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Hoàng Phú Hiền - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GTVT, Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư huyện uỷ Anh Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao quyết định cho đồng chí Đặng Xuân Quang và đồng chí Hoàng Quyền.

Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã ra Quyết định 3520 - QĐ/TU ngày 27/2/2020, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An chuẩn y đồng chí Đặng Xuân Quang - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quyết định 3519 - QĐ/TU ngày 24/2/2020 luân chuyển, chỉ định đồng chí Hoàng Quyền - Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Anh Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực của đồng chí Đặng Xuân Quang và đồng chí Hoàng Quyền trong thời gian qua, đồng thời mong muốn 2 đồng chí tiếp tục nỗ lực hết sức mình, cùng tập thể lãnh đạo huyện xây dựng Anh Sơn ngày càng phát triển.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực của đồng chí Đặng Xuân Quang và đồng chí Hoàng Quyền trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: đồng chí Đặng Xuân Quang đã có thời gian cống hiến, quen với địa bàn huyện Anh Sơn, nay chuyển sang cương vị mới mong muốn đồng chí Đặng Xuân Quang tiếp tục nỗ lực hết sức mình, cùng tập thể lãnh đạo huyện xây dựng Anh Sơn ngày càng phát triển.

Với đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định đây không chỉ niềm vui, niềm vinh dự riêng của đồng chí Hoàng Quyền mà còn đối với Đài PT-TH Nghệ An và huyện Anh Sơn. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông mong rằng, đồng chí Hoàng Quyền nhanh chóng làm quen với môi trường mới, lĩnh vực mới; nỗ lực cố gắng phát huy, trau dồi phẩm chất, tư cách của người lãnh đạo, tạo mối quan hệ đoàn kết thống nhất cho Đảng bộ, chính quyền Anh Sơn.

Trước mắt, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Thông tin rằng với kinh nghiệm công tác, sức trẻ của đồng chí Đặng Xuân Quang và Hoàng Quyền sẽ đem đến sức bật mới cho địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng mong muốn Đảng bộ huyện Anh Sơn đoàn kết, ủng hộ tuyệt đối để hai đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Đặng Xuân Quang và Hoàng Quyền.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân huyện Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Bí thư Huyện uỷ bày tỏ vui mừng đón 2 đồng chí trên cương vị mới. Thời gian vừa qua, huyện Anh Sơn bị khuyết thiếu lãnh đạo, gây khó khăn trong công tác tổ chức điều hành trên mọi mặt công tác. Việc được bổ sung nhân sự mới sẽ giúp lãnh đạo huyện phát huy được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; Đồng thời, mong muốn 2 đồng chí sẽ cùng tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, thống nhất, xây dựng huyện Anh Sơn ngày càng phát triển.

BTV Huyện ủy Anh Sơn tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Xuân Quang và đồng chí Hoàng Quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An khẳng định: Sau 18 năm làm việc, gắn bó với Đài PT-TH Nghệ An, đồng chí Hoàng Quyền đã có nhiều thành công trên vai trò của một nhà báo với nhiều giải thưởng báo chí xuất sắc, thể hiện được phẩm chất, năng lực của một người quản lý báo chí. Với cương vị mới, đồng chí Nguyễn Như Khôi mong muốn đồng chí Hoàng Quyền nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự phát triển của huyện Anh Sơn cũng là vì hình ảnh, thương hiệu của NTV.

Tập thể lãnh đạo Đài PT-TH Nghệ An tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Bí thư Huyện uỷ Anh Sơn.

