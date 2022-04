Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án buôn lậu Út Vàng cầm đầu

Sau 3 ngày xét xử, ngày 28/4, HĐXX TAND TP Châu Đốc quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Buôn lậu” do Trần Thị Vàng (tên gọi khác Út Vàng, SN 1978, cư trú tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang) cùng đồng phạm thực hiện. Vàng là vợ của Hoàng Văn Nam, cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang.

Bị cáo Vàng tại tòa.

Theo HĐXX, kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh An Giang căn cứ dựa theo biên bản về việc khảo sát hiện trạng thực tế tài sản cần định giá là hàng điện tử, gia dụng, tiêu dùng các loại có nêu: “Do tài sản định giá là hàng điện tử, gia dụng, tiêu dùng các loại trong vụ “Buôn lậu” xảy ra ngày 27/02/2021 tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã được Hội đồng xác định giả xử phạt vi phạm hành chính, Hội đồng định giá tố tụng hình sự TP Châu Đốc định giá tài sản và chụp lại chi tiết hình ảnh hàng hóa tại kho tang vật và cung cấp đầy đủ các hình màu.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến tài sản yêu cầu định giả. Do đó, các thành viên Hội đồng định giả thống nhất không đi xem xét hiện trạng thực tế mà họp tại phòng họp Sở Tài chính tỉnh An Giang, cùng xem xét hồ sơ tài liệu, các hình màu hàng hóa để xem xét, đánh giá hiện trạng, xác định giá trị…”.

Qua các bảng kê ghi nhận, về hiện trạng chất lượng có hàng mới, có hàng đã qua sử dụng, rỉ sét, trầy xước, như vậy giá trị sử dụng cũng như chất lượng hàng hóa phải có sự khác nhau. Thời điểm định giá, Hội đồng định giá không thực hiện được việc xem xét hiện trạng thực tế của tài sản do địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, nên tiến hành định giả qua các hình ảnh màu. Từ đó tính bình quân các loại hàng hóa đều “khoảng 50% giá trị sử dụng còn lại” để xác định giá và là căn cứ để định lượng truy tố các bị cáo là chưa toàn diện, khách quan, chính xác đối với từng tang vật là hàng hóa các loại trong vụ án.

Ngoài ra, việc thành viên Hội đồng định giá tài sản đã tham gia định giá tài sản đang được trưng cầu định giá, tiếp tục tham gia hội đồng định giá lại tài sản là không đảm bảo tính khách quan trong thực hiện định giá.

Xét thấy, việc định giá lại tài sản là hàng hóa bị tạm giữ trong 3 căn nhà là cần thiết. Việc định giá lại tài sản cần xem xét hiện trạng thực tế, xác định giá trị sử dụng còn lại của từng hàng hóa tại kho tang vật; hàng hóa nào mới, còn sử dụng được, chất lượng còn lại bao nhiêu, hàng hóa không còn giá trị sử dụng,... dựa trên khảo sát giá, căn cứ để định giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định theo quy định. Không định giá trị tài sản là “khoảng và không định chung là 50%”…

Đồng thời, tại phiên tòa, bị cáo Vàng trình bày, có mua lô hàng hóa gồm 540kg chén, dĩa sành sứ; 30kg nắp thủy tinh các loại; 25kg nồi, chảo bằng inox. Theo diễn biến từ lời khai của những người liên quan, thì lô hàng hóa trên được bà Vàng mua qua trung gian của nhiều người và được bán ra từ UBND phường Vĩnh Nguơn bán với số tiền 6,2 triệu đồng, có hóa đơn, chứng từ…

Do chưa đủ cơ sở để xác định bị cáo Vàng có mua số lô hàng hóa trên theo biên bản bán hàng hóa, hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn bán tài sản của UBND phường Vĩnh Nguơn hay không ?. Và cần làm rõ ai là người bán số hàng hóa này cho bị cáo Vàng ?; Ai là người vận chuyển số hàng này về cho bị cáo; vận chuyển về căn nhà nào ?; Bị cáo thuê ai dọn, rửa đối với số hàng hóa này ?; Khi lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm số hàng hóa này có bị tạm giữ hay không; nếu có tạm giữ thì tạm giữ tại căn nhà nào ?; Vì sao bị cáo Vàng có hóa đơn mua hàng của UBND phường Vĩnh Nguơn cung cấp cho cơ quan điều tra..

HĐXX TAND TP Châu Đốc nhận định, để có đủ căn cứ xác định tội danh và quyết định khung hình phạt áp dụng chính xác đối với từng bị cáo trong vụ án, cần tiến hành định giá lại tài sản và thu thập thêm chứng cứ quan trọng có liên quan đến định lượng giá trị hàng hóa bị tạm giữ là thuộc trường hợp thiếu chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa. Vì vậy, HĐXX TAND TP Châu Đốc quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP Châu Đốc để điều tra bổ sung…

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân