TP HCM: Có tình trạng phụ huynh phải trả gần 3 triệu đồng/lần test PCR để con đến trường

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngành GD-ĐT TP HCM cũng gặp rất nhiều thách thức, vì giáo dục là liên quan đến mọi nhà, mọi người... nhiều quyết định khó khăn phải đưa ra như kỳ tuyển sinh đầu cấp, nhưng may mắn vì toàn ngành đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay tuyển sinh đầu cấp vẫn còn đọng lại những vấn đề nhất định, nhưng thực tế không thể hài lòng tất cả người nhưng vì có sự chuẩn bị chu đáo nên đó vẫn là phương án tốt nhất trong thời điểm trên. Cuối năm 2021, chúng ta tiếp tục gặp những thách thức mới, khi quyết định mở dần dạy học trực tiếp. Tuy gánh nặng để lên thầy cô không nhỏ, nhất là 3 tuần gần đây số thầy cô là F0, HS là F0 tăng dần và tăng nhanh nhưng may mắn là đối với HS trong lứa tuổi đi học rất hiếm trường hợp trở nặng và TP HCM vẫn hoàn thành được các mục tiêu. Sắp tới theo lộ trình của Bộ Y tế sẽ tiêm cho đối tượng từ 5-11 tuổi. Một lần nữa cần sự phối hợp để tổ chức thật tốt, chuyên nghiệp của hai sở GD-ĐT và Y tế để việc tiêm chủng được an toàn, đạt hiệu quả.