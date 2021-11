Toyota ưu đãi 30 triệu đồng cho mẫu xe Rush

Toyota Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Rush từ 1/11 đến 30/11/2021 với mức hỗ trợ 30 triệu đồng, ưu việt hơn cả tặng bảo hiểm thân vỏ trước đây. Bên cạnh đó, công ty tài chính Toyota vẫn tiếp tục gói vay khi mua xe Rush với lãi suất hấp dẫn, thủ tục rất nhanh gọn, chỉ với khoảng 127 triệu đồng ban đầu là bạn đã có thể lái xe về nhà.

Đây được xem là gói kích cầu lớn của Toyota nhân dịp cuối năm, khi nhu cầu mua sắm xe hơi đón Tết du xuân tăng cao và Rush là một trong những chiếc xe đa dụng 7 chỗ giá rẻ được nhiều người đón nhận. Những chiếc xe như Rush đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu di chuyển của một gia đình hoặc thậm chí là đại gia đình trên tất cả mọi địa hình, chính vì thế, những người tiêu dùng thực dụng luôn chọn Rush để làm bạn đồng hành.

Rush thực dụng vì nhiều yếu tố, mang trong mình những giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu xe Toyota trên toàn cầu như bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, kinh tế trong bảo dưỡng sửa chữa nên mẫu xe này đã nhanh chóng thành công tại các thị trường như Indonesia, Malaysia, Philippines…

Bên cạnh đó, chính những yếu tố nội tại khác biệt của Rush đã thuyết phục người tiêu dùng muốn một chiếc xe 7 chỗ thực dụng đúng nghĩa. Cụ thể, Rush mang 3 điều khác biệt lớn nhất so với các đối thủ cùng phân khúc là: hệ thống khung gầm, dẫn động và treo sau. Rush sở hữu khung gầm dạng lai giữa khung gầm rời và khung gầm liền nên vừa cứng vững ổn định vừa giảm trọng lượng. Điều này khiến xe chắc chắn hơn trên đường đèo dốc đồi núi, chịu vặn xoắn cũng như tải trọng tốt hơn. Rush là chiếc xe duy nhất trong phân khúc có hệ dẫn động cầu sau dạng cầu cứng như trên những chiếc bán tải giúp xe mạnh mẽ khoẻ khoắn hơn, leo đèo hay đi đường xấu off-road êm ái ổn định hơn. Thứ ba, hệ thống treo sau của Rush là dạng phụ thuộc đa liên kết chứ không đơn thuần là thanh dầm chịu xoắn với lò xo cuộn như đối thủ nên giúp Rush êm ái hơn trên đường xấu, đầm chắc khi ôm cua đổ đèo…

Dù sở hữu những đặc tính có thể giúp Rush chịu tải nặng hơn, ổn định chắc chắn hơn, đi đường off-road đồi núi tốt hơn nhưng đây cũng là mẫu xe phù hợp cho đô thị. Với tay lái trợ lực điện, bán kính vòng quay nhỏ, camera cùng cảm biến lùi phía sau giúp bạn dễ dàng xoay trở trong điều kiện chật hẹp của phố thị đông người.

Với thiết kế mang hơi hướng của những chiếc SUV nên Rush có thể không hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng những trang bị nội ngoại thất là rất hữu dụng cho bất cứ người sử dụng xe nào. Hệ thống đèn chiếu sáng trước tự động LED, gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ, ăng ten vây cá với cánh lướt gió, la-zăng 17 inch,…

Nội thất rộng rãi thoải mái cho cả 7 vị trí ngồi với hệ thống điều hoà tự động, màn hình giải trí đa kết nối hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô lăng tích hợp phím chức năng, hàng chục ngăn chứa đồ, khoang hành lý rộng rãi,… Những đặc tính đó giúp cho Rush vừa đáp ứng là một chiếc xe gia đình cần mẫn, xe cho công ty hay thậm chí là xe kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách du lịch mang lại nhiều giá trị thực tế cho chủ nhân.

Đặc biệt, Rush được xem là mẫu xe an toàn nhất phân khúc khi đạt tiêu chuẩn 5 sao của Asean NCAP (đối thủ chỉ đạt 4 sao) với hàng loạt các tính năng an toàn chủ động và bị động như phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo chủ động A-TRC, ổn định thân xe VSC, 6 túi khí (đối thủ chỉ 2 hoặc 4), camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, dây an toàn 3 điểm ở mọi vị trí ngồi… Tất cả giúp Rush là bạn đồng hành tin cậy, bảo vệ bạn và gia đình người thân trên mọi chặng đường.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kinh tế có thể chưa phục hồi ngay nên việc lựa chọn một chiếc xe hơi cho gia đình cần chú ý tới những đặc tính thực dụng sát sườn với nhu cầu sử dụng mỗi ngày, đừng vì ham cái hào nhoáng bề ngoài hay bóng bẩy bên trong để rồi suốt ngày phải đi phục vụ cái xe. Xe tầm trung giá rẻ nên hiểu là một phương tiện di chuyển đơn thuần, thì tính kinh tế và an toàn phải đặt lên hàng đầu và Toyota Rush là chiếc xe có thể đáp ứng tất cả những điều đó, thoả mãn mọi yêu cầu về xe đa dụng phổ thông bền bỉ, tiết kiệm, an toàn, tiện nghi và sẵn sàng chinh phục mọi cung đường.

Trong tháng 11, Toyota Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi gói bảo hiểm vật chất cho khách mua xe Fortuner lên tới 19,359 triệu đồng tùy từng phiên bản và màu ngoại thất. Với khách hàng mua xe Vios sẽ được nhận ưu đãi lên đến 34,51 triệu đồng bao gồm hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ 30 triệu đồng và camera hành trình. Dừng gói khuyến mãi 1 năm bảo hiểm vật chất chính hãng Toyota từ ngày 1/11/2021 và áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 15 triệu đồng cho khách hàng mua xe Innova phiên bản E2.0 MT và G2.0 AT. Tiếp tục áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 40 triệu đồng cho khách mua xe Corolla Altis (áp dụng với tất cả các phiên bản) đến ngày 30/11 và gói ưu đãi cho khách hàng mua xe Wigo từ giờ đến hết 31/12/2021. Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam hỗ trợ giảm giá 15% dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng và phụ tùng hao mòn tự nhiên cho tất cả các khách hàng cài đặt ứng dụng Toyota Vietnam để nhận mã khuyến mại và đặt lịch hẹn trước với đại lý. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/11/2021 tại hệ thống 76 đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt, từ ngày 1/11/2021, nhiều hoạt động hấp dẫn cuối năm sẽ được triển khai bởi các đại lý Toyota trên toàn quốc, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều mẫu xe của Toyota cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Tác giả: LH

Nguồn tin: ANTT/NĐT