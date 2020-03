Toyota triệu hồi thêm 1,2 triệu xe Lexus, Toyota vì lỗi máy bơm nhiên liệu

Việc triệu hồi ban đầu được công bố vào tháng 1 bao gồm không dưới 696.000 xe tại Hoa Kỳ từ các thương hiệu Toyota và Lexus.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản ban đầu cho biết các mẫu xe Toyota và Lexus bị ảnh hưởng đã mắc phải lỗi khiến cho bơm nhiên liệu có thể ngừng hoạt động. Toyota đã không giải thích lý do tại sao máy bơm nhiên liệu có thể đột ngột gặp trục trặc nhưng đã xác nhận rằng nếu có, động cơ có thể hoạt động không ổn định hoặc chết máy đột ngột. Nếu chiếc xe bị chết máy đột ngột ở tốc độ cao hơn, nó có thể gây ra tai nạn.

Thông báo dành cho các chủ sở hữu bị ảnh hưởng bởi diện bổ sung này sẽ được gửi tới vào đầu tháng 5 năm nay để họ có thể đặt lịch hẹn dịch vụ. Các đại lý sẽ thay thế máy bơm nhiên liệu bị lỗi bằng một cái mới.

Các phương tiện liên quan đến đợt triệu hồi tháng 1 được giới hạn trong các mẫu 2019, bao gồm Lexus LS 500, LC 500, RC 350, RC 300, GS 350, IS 300, ES 350, LX 570, GX 460, RX 350 và một số mô hình 2019 khác như Lexus NX 300, RX 350L, và GS 300.

Đối với các dòng xe mang thương hiệu Toyota bị ảnh hưởng, bao gồm các model 2018-2019 như Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra, Avalon và Corolla năm 2019.

Trong lần bổ sung mới này, các xe thuộc diện triệu hồi bao gồm, Lexus IS 350, LC 500h, LS 500 h 2019, Lexus LS 460 2013-2015, Lexus GS 350 2013-2014, Lexus IS-F và Toyota FJ Cruiser 2014, Lexus GX 460, IS 350, LX 570, Toyota Land Cruiser và Toyota 4Runner 2014-2015, Lexus NX 200t và RC 350 2015, Lexus IS 200t 2017, Toyota Sienna Lexus RX 350 2017-2019, Lexus GS 300 2018.

Tác giả: Anh Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin