Toyota Fortuner 2022 thêm trang bị, giá tăng 33 triệu đồng

Mới đây, Toyota Việt Nam giới thiệu Fortuner 2022 với một số nâng cấp về trang bị. Cụ thể, khoang cabin bổ sung dàn âm thanh 11 loa JBL (Legender 2.8L 4x2 AT) cùng hệ thống điều hoà 2 vùng độc lập (Legender 2.8L 4x4 AT, Legender 2.8L 4x2 AT, 2.8L 4x4 AT và 2.4L 4x2 AT). Ngoài ra, phiên bản 2.4L 4x2 AT và 2.4L 4x2 MT còn nhận thêm tính năng kết nối điện thoại thông minh.

Toyota Fortuner 2022 tại Việt Nam vừa có bản nâng cấp

Theo Toyota Việt Nam (TMV), hai phiên bản Toyota Fortuner 2022 nhập khẩu có giá bán từ 1,187 - 1.277 tỉ đồng, các bản lắp ráp trong nước niêm yết giá mới từ 1,015 - 1,459 tỉ đồng. Ngoại trừ phiên bản 2.4MT 4x2, khách hàng chọn màu trắng ngọc trai của các phiên bản khác sẽ phải chi thêm 8 triệu đồng. Như vậy, so với mẫu cũ, giá bán các phiên bản nâng cấp của Toyota Fortuner 2022 tăng thêm từ 20 - 33 triệu đồng.

Về trang bị an toàn, Toyota Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT, Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT, Fortuner 2.8L 4x4 AT được trang bị thêm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Những tính năng kể trên không mới lạ trong phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam, việc Toyota bổ sung cho Fortuner nhằm tăng sức cạnh tranh với những đối thủ giàu công nghệ như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento và sắp tới là Ford Everest 2022. Thêm trang bị khiến giá bán của Toyota Fortuner tăng 20-53 triệu đồng. Giá bán mới dao động từ 1,015 tỷ đồng đến 1,459 tỷ đồng.

Ngoài ra, bản nâng cấp Toyota Fortuner 2022 sở hữu những trang bị, tính năng cơ bản như cụm đèn LED, màn hình giải trí 8 inch, kết nối điện thoại thông minh, hệ thống định vị Navigation, mở cốp rảnh tay và cổng USB tiện dụng cho mọi vị trí ngồi. Mẫu SUV 7 chỗ này vẫn giữ nguyên 3 trang bị động cơ như mẫu cũ.

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý