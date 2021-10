Tông vào đuôi xe đầu kéo, 2 người tử vong tại chỗ

Sáng nay (2/10), Cơ quan Cảnh sát điều Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ vụ 2 người chết kẹt trên xe tại Quốc lộ 1A đoạn qua thôn 4, xã Hàm Đức.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng nay (2/10) trên tuyến Quốc lộ 1A- đoạn km1691 qua thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-328.93 kéo theo rơ-mooc 15R-141.66 do tài xế Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1979) điều khiển, lưu thông hướng Bắc – Nam. Bất ngờ, xe tải mang bảng kiểm soát 72C-117.75 do Lê Đăng Anh (sinh năm 1992, ngụ TP.Vũng Tàu) chở theo N.H.C (sinh năm 1973) và P.V.H (sinh năm 1968) tông vào đuôi xe đầu kéo. Cú tông quá mạnh làm phần đầu xe tải biến dạng. Anh C và H tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin xe.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường hỗ trợ xử lý phần cabin xe tải để đưa thi thể 2 nạn nhân và tài xế xe tải ra ngoài.

Theo lời khai ban đầu, tài xế xe đầu kéo cho biết đã dừng xe vô lề để ngủ từ lúc 1h. Còn tài xế xe tải cho biết chở hàng từ Nha Trang vào Bà Rịa- Vũng Tàu, không nhớ rõ sự việc, sau khi tông vào đuôi xe đầu kéo mới biết.

Hiện, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để tiếp tục điều tra là rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV